В Минтруде при закупке инвалидных колясок расхищали деньги

Сотрудники СБУ раскрыли факт хищения бюджетных средств при закупке инвалидных колясок должностными лицами Министерства труда и социальной политики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, эти должностные лица без изучения рыночных предложений заключили соглашения с коммерческой структурой о закупке колясок по цене, значительно превышающей реальную (по некоторым моделям превышение составляет более трех раз). 24 ноября Следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

СБУ задокументировало также факт растраты государственных средств на сумму более 34 миллионов гривен путем злоупотребления служебным положением отдельными руководителями Львовского казенного экспериментального предприятия средств передвижения и протезирования. Установлено, что на закупку импортного оборудования для усовершенствования производства инвалидных колясок должностные лица потратили из госбюджета 43 миллиона гривен, хотя реальная рыночная стоимость этого оборудования составляет лишь 8 миллионов 790 тысяч гривен. Факт растраты государственных средств подтвержден аудиторской проверкой. 22 ноября Следственным отделом УСБУ во Львовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.