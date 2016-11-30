За медпомощью с симптомами отравления обратился уже 141 участник фестиваля

В результате вспышки острой кишечной инфекции по состоянию на 30 ноября к медикам с симптомами отравления обратился уже 141 человек, из числа тех, кто принимал участие в фестивале «Перлина Кам’янця», который проходил 19-21 ноября 2016 г. в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области и проживал в гостинично-туристических комплексах «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевка Каменец-Подольского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, согласно оперативной информации, среди пострадавших 120 детей и 21 взрослый.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратились уже 129 участников фестиваляПо месту жительства больные распределились следующим образом: Киев – 22 человека (19 детей, 3 взрослых); Киевская область (г. Бровары) – 23 человека (19 детей, 4 взрослых); Днепропетровская обл. – 12 детей; г. Одесса - 15 человек (10 детей, 5 взрослых); Сумская область – 20 человек (18 детей, 2 взрослых); Львовская область – 11 человек (10 детей, 1 взрослый); Ивано-Франковская область – 17 человек (15 детей, 2 взрослых); Харьковская область – 14 человек (11 детей, 3 взрослых); Николаевская область – 1 взрослый; Черкасская область – 5 детей; Черновицкая область – 1 ребенок.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратилось 109 участников фестиваля в Хмельницкой областиНа сегодняшний день после возвращения в места проживания 45 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей.

По информации Госпотребслужбы, по результатам лабораторных исследований установлено, что этиологическим фактором вспышки является Shigella Sonnei, который выделен из пищевых продуктов, смывов, отобранных на объектах возникновения вспышки (гостинично-ресторанный комплекс «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевка Каменец-Подольского района), а также у 43 больных и 2 контактных лиц.

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении Проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 ноября было выявлено 56 лиц с симптомами пищевого отравления, которые в течение 19-21 ноября находились на Всеукраинском фестивале-конкурсе «Перлина Кам’янця» и проживали в гостиничных комплексах «Ксения» г.Каменце-Подольском Хмельницкой области и комплексе с аналогичным названием в с. Врублевка Каменец-Подольского района, имеющих одного владельца.

По состоянию на 29 ноября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 129 человек (110 детей и 19 взрослых).

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В указанных гостиничных комплексах был выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований и выделен возбудитель заболевания - Shigella Sonnei.

В целом в фестивале " Перлина Кам’янця» принимали участие 1 тыс. людей.