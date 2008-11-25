Грыжа - операция обязательна?

Грыжа – это, увы, не самое редкое заболевание. Многих людей, страдающих грыжами, мучает один и тот же вопрос: «Можно ли обойтись без операции?».

Именно на этот вопрос мы и постараемся ответить в этой статье, а окончательное решение будет зависеть лишь от вас и вашего лечащего врача.

Раз человек задает подобный вопрос, значит, он не совсем понимает что же такое грыжа вообще. Давайте попробуем коротко описать проблему. Итак, грыжа, в любом случае, подразумевает наличие грыжевого отверстия, для того чтобы было понятнее, грыжевое отверстие можно сравнить с обычной дыркой.

В случаях с пупочной или паховой грыжах, эта дырка располагается в сухожильной части брюшной стенки или в апоневрозе.

Чаще всего грыжа располагается в месте естественных отверстий, например, паховое или пупочное кольцо, которые, по тем или иным причинам, становятся большего размера, чем предусмотрела природа.

Через эти самые образовавшиеся отверстия наружу «вываливается» содержимое нашего живота: петли кишок, сальник, стенка желудка, мочевого пузыря и др.

Все то что «вывалилось из дырки», составляет содержимое грыжевого мешка.

В чем состоит суть лечения грыжи? Да в том, чтобы вправить содержимое грыжевого мешка обратно туда, где оно и должно находиться, а для того, чтобы все не вывалилось обратно, грыжевые ворота (дырку) нужно зашить.

В качестве временной меры можно предложить ношение бандажа, которые будет препятствовать тому, чтобы содержимое нашего живота вываливалось наружу, но проблемы это не решит.

Самое неприятное то, что существует так называемое ущемление грыжи.

Дело в том, что грыжевые ворота имеют свойство сужаться или растягиваться. В моменты растяжения «вывалиться» может больше, чем обычно, а когда дырка сузится, то получается ущемление тех внутренностей нашего организма, которые выпали. Ущемление сопровождается сильной болью, но не это самое страшное, вся проблема в том, что сокращение грыжевых ворот может быть таким мощным, что может привести к некрозу ущемленных органов.

Для тех, кто не знает, необходимо пояснить значение слова «некроз». Итак, некроз – это омертвление в живом организме отдельных частей или органов, клеток или тканей. При этом нужно сказать, что самой опасной в этом плане является пупочная грыжа.

Как вы уже поняли, ждать что грыжа пройдет «сама собой» совершенно бессмысленно. Вы будете рисковать напрасно, при этом можете «заработать» неприятные осложнения в виде ущемления грыжи. Ждать исчезновения грыжи равносильно, что ждать пока порванная простынь сама собой станет целой. Пока вы не возьмете в руку нить и иглу, ткань не станет вновь целой.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо сделать вывод, что операцию можно отложить на какое-то время, но вообще отказываться от нее не стоит. Да и затягивать с операцией тоже лучше не стоит. Никакие таблетки и чудо-микстуры не помогут.

Все что может кардинально решить данную проблему – это скальпель хирурга.

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