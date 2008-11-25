Парк «скорой помощи» Симферополя пополнился 12-ю спецавтомобилями
Деньги из городского бюджета
Парк «скорой помощи» Симферополя пополнился 12-ю спецавтомобилями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольской мэрии.
Мэр города Геннадий БАБЕНКО сегодня передал представителям «скорой помощи» ключи от машин.
В текущем году на приобретение 10 машин «скорой помощи» и двух санитарных автомобилей из городского бюджета было выделено 1 млн. 200 тыс. грн.
По словам Г.БАБЕНКО, парк спецавтомобилей обновляется на протяжении трех лет. Так, в 2006 году было приобретено 5 машин, а в прошлом – 6.
Кроме того, в текущем году за счет средств бюджета города приобретены еще три спецавтомобиля (для детской молочной кухни, 2-й детской больницы и стоматологической поликлиники).
«В следующем, 2009 году, чтобы полностью закончить обновление парка «скорой помощи», мы планируем покупку еще восьми автомобилей», - сообщил мэр Симферополя.