Парк «скорой помощи» Симферополя пополнился 12-ю спецавтомобилями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольской мэрии.

Мэр города Геннадий БАБЕНКО сегодня передал представителям «скорой помощи» ключи от машин.

В текущем году на приобретение 10 машин «скорой помощи» и двух санитарных автомобилей из городского бюджета было выделено 1 млн. 200 тыс. грн.

По словам Г.БАБЕНКО, парк спецавтомобилей обновляется на протяжении трех лет. Так, в 2006 году было приобретено 5 машин, а в прошлом – 6.

Кроме того, в текущем году за счет средств бюджета города приобретены еще три спецавтомобиля (для детской молочной кухни, 2-й детской больницы и стоматологической поликлиники).

«В следующем, 2009 году, чтобы полностью закончить обновление парка «скорой помощи», мы планируем покупку еще восьми автомобилей», - сообщил мэр Симферополя.