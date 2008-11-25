Флюоромобиль фонда Ахметова ”Развитие Украины” обследовал более 1,5 тысяч донетчан

За пять недель работы в городах Донецкой области в передвижном кабинете цифровой флюорографии Фонда Рината Ахметова прошли обследование 1683 человека: 972 человека в городе Донецк и 711 в городе Макеевка.

Из 972 обследованных в Донецке (646 женщин и 326 мужчин) выявлено 158 случаев патологии. В Макеевке выявлено 157 случаев отклонений от нормы из 711 обследованных (418 женщины и 293 мужчины). Основные патологии включают остаточные изменения в легких после перенесенных болезней, очаговый туберкулез, патологию сердца, теберкулому, периферические опухоли. Все пациенты, у которых выявлена патология, направлены на дообследование к участковому терапевту или в противотуберкулезную клинику по месту жительства.

Флюоромобиль приобретен Фондом Рината Ахметова в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.» с целью улучшения диагностики туберкулеза и других заболеваний легких. Высокая разрешающая способность цифрового ФЛГ позволяет диагностировать туберкулез, силикоз, опухоли и прочие изменения в легких на ранних стадиях, что значительно облегчает лечение и повышает его эффективность.

Передвижной кабинет цифровой флюорографии будет и в дальнейшем работать в городах и селах Донецкой области. В нем жители области смогут пройти бесплатное обследование легких без направления врача. В начале декабря флюоромобиль направится в Мариуполь и близлежащие села.

О фонде:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.