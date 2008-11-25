Ривненщина: из-за переохлаждения погибли два человека

В Ривненской области 24 ноября в результате общего переохлаждения организма погибли два человека, а еще двое пострадали и были госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в селе Старая Мощаница Здолбуновского района в собственном жилом доме от переохлаждения умерли хозяйка, 1923 года рождения, и ее 49-летняя племянница. Перед гибелью обе женщины употребляли спиртные напитки.

Еще двое мужчин (обоим по 23 года) были доставлены в приемное отделение Клеванской центральной райбольницы. Один из них обморозил правую ступню, а у второго общее переохлаждение организма.