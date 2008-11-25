Ривненщина: из-за переохлаждения погибли два человека
12:29, 25 ноября 2008Страна
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Еще двое госпитализированы
В Ривненской области 24 ноября в результате общего переохлаждения организма погибли два человека, а еще двое пострадали и были госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в селе Старая Мощаница Здолбуновского района в собственном жилом доме от переохлаждения умерли хозяйка, 1923 года рождения, и ее 49-летняя племянница. Перед гибелью обе женщины употребляли спиртные напитки.
Еще двое мужчин (обоим по 23 года) были доставлены в приемное отделение Клеванской центральной райбольницы. Один из них обморозил правую ступню, а у второго общее переохлаждение организма.
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