За 9 месяцев население Крыма сократилось на три тысячи человек

Численность наличного населения Крыма, по оценке на 1 октября, составила 1968,1 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, на протяжении января-сентября этого года численность населения Крыма сократилась на 3 тысячи человек или 2 человека на 1000 жителей.

Общее сокращение численности населения обусловлено только естественной убылью 6,1 тыс. человек, которую частично компенсирует миграционный прирост населения – 3,1 тыс. человек. Объем естественной убыли населения в сравнении с янтарем-сентябрем 2007 г. снизился на 1 тыс. человек или на 14,1%. Увеличилось количество родившихся на 5,6%, а количество умерших уменьшилось на 0,4%. В расчете на 1000 населения рождаемость увеличилась с 10,9 до 11,5 человек, а уровень смертности снизился с 15,7 до 15,6 человек на 1000 жителей.

В сравнении с янтарем-сентябрем 2007 г. миграционный прирост увеличился на 0,1%. Количество прибывших снизилось с 27,1 тыс. до 25 тыс., а количество выбывших – с 23,9 до 21,9 тыс. человек (все потоки миграции).

Основную часть среди мигрантов (70,7%) составили прибывшие из регионов Украины. Среди выбывших из автономии 84,8% выехали в регионы Украины.