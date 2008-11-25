Немецкий хирург-самозванец оказался скучающим банкиром

Немецкий банкир, стажировавшийся в клинике с поддельным дипломом врача, приговорен к трем годам лишения свободы.

29-летний Кристиан Э., которому наскучила финансовая карьера, подделал на домашнем компьютере диплом знаменитого британского Оксфордского университета и устроился с ним на стажировку в клинику Университета Эрлангена в Баварии.

В клинике он в качестве ассистента принял участие в 190 хирургических операциях, включая 17 вмешательств на внутренних органах. При этом никто не заподозрил неладного – по словам представителя клиники, деятельность Кристиана не имела особых отличий от работы других стажеров.

Обман раскрылся благодаря анонимному письму, полученному руководством клиники в феврале текущего года. Самозванец был немедленно уволен, но не успокоился и практически сразу попытался открыть частную клинику в городе Тюринген. В результате этого он был задержан полицией и после рассмотрения дела в суде приговорен к трем годам лишения свободы.

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