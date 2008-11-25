В Великобритании стали чаще рождаться дети с синдромом Дауна

Распространение пренатальных генетических исследований не привело к снижению числа рождений детей с синдромом Дауна в Великобритании. Согласно британской статистике, в 2006 году в стране родилось 749 детей с этим заболеванием, тогда как в 1989 году – всего 717.

Современные методы позволяют выявить связанную с синдромом Дауна хромосомную мутацию на ранних стадиях эмбрионального развития, и при наличии такого желания у будущих родителей, прервать беременность. Тем не менее, статистические данные свидетельствуют о том, что значительное число британских семей отказываются от этой возможности.

Для того, чтобы выяснить причины этого явления, британская Ассоциация синдрома Дауна провела опрос 1 тысячи семей, воспитывающих детей с этим заболеванием. Приблизительно 20 процентов опрошенных заявили, что на их решение повлияло знакомство с людьми с синдромом Дауна, еще около 30 процентов отметили значительно улучшившийся уход за детьми с такими особенностями развития, и возросшую толерантность общества к ним. Около трети опрошенных были принципиальными противниками абортов по религиозно-этическим соображениям. Кроме того, 20 процентов будущих родителей просто не поверили результатам анализа.

Минимальное число новорожденных с синдромом Дауна было зафиксировано в Великобритании в 2000-м году, когда на свет появилось всего 594 таких ребенка. После этого из число стало планомерно возрастать, достигнув максимального значения к 2006 году – это последний год, данные за который доступны в настоящее время.

В настоящее время в ряде стран Европы действуют успешные программы, направленные на преодоление социальной изоляции пациентов с синдромом Дауна. Детей с такими особенностями развития стараются обучать в обычных школах, а взрослых - обеспечить несложной работой. Большим успехом пользуются выставки искусства людей с синдромом Дауна, причем некоторые работы продаются наравне с произведениями «взрослых» художников.

medportal.ru