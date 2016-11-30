Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в трех областях Украины

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, за отчетную 47-ю неделю заболели гриппом и ОРВИ 193261 человека, из них 69% - дети в возрасте до 17 лет.

Читайте такжеВ Украине зафиксирован первый случай смерти от гриппа

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 453,8 на 100 тыс населения, это на 13,3 % больше, чем на прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Тернопольской. Увеличение темпа прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет (на 14,8 % против 3,7 % среди взрослых) повлияло на общую картину по Украине.

В сравнении с прошлой неделей при предоставлении медицинской помощи в условиях стационара заметно возросло количество детей в возрасте до 4 лет и школьного возраста. На 47 неделе смертей от гриппа не зарегистрировано.

Читайте такжеСиропы против кашля вредят детям в возрасте до 4 лет - врачи

Проведено 377 исследований образцов материала от больных гриппом и ОРВИ, из них в 27,3 % случаях получены положительные результаты. В данном эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный. Он обнаружен в 73 % исследований.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 24400 человек, из них 21873 лиц из групп эпидемического и медицинского риска. Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 16 %. В структуре привитых до 17 лет преобладают дети возрастной группы 10 – 14 лет.