Из Украины разрешили вывозить трамадол

Кабинет министров Украины разрешил вывоз из страны трамадола в ампулах, капсулах и таблетках. Это определено постановлением правительства от 19 ноября (№1006).

Согласно документу, квота вывоза из Украины трамадола в 2008 году составляет: в ампулах - 850 тыс. единиц, в капсулах/таблетках - 1,15 млн единиц.

Тем самым внесены изменения в постановление правительства от 4 июня 2008 года (№518), которым квота вывоза/ввоза в Украину трамадола была определена нулевой.

Постановлением было разрешено производство и хранение в Украине трамадола в ампулах - 6,5 млн. единиц, в капсулах/таблетках - 19,5 млн единиц.

В перечне разрешенных к вывозу/ввозу наркотических средств 8 наименований, психотропных - 13. Кроме того, в постановлении от 4 июня 2008 года квота на культивацию содержащих наркотические средства и психотропные вещества на этот год определена для растений вида мак снотворный (Papaver somniferum L.) на посевной площади в 12 368 гектаров, для растений вида конопли (Cannabis) - 1 100 гектаров.

ubr.ua