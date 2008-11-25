Чем полезен грейпфрут?

Запретный плод Барбадоса - именно так называли грейпфрут в былые времена. Оригинальный гибрид апельсина и помело природа вывела сама, без помощи человека.

Уже само название "грейпфрут" кажется странным, дословный перевод с английского - "виноградный плод"… Казалось бы, что общего между цитрусовым фруктом и виноградом? Своим названием грейпфрут обязан вовсе не вкусу, а особенности роста плодов, которые часто на ветках собираются в грозди, по форме напоминающие гигантские виноградные. Латинское название грейпфрута еще интереснее: citrus paradisi или "райский цитрус". Сегодня существует около 20 сортов грейпфрута, которые по цвету мякоти делятся на 3 основных группы: белые, розовые и красные.

Как и все цитрусовые, грейпфрут богат витамином С, и 100 г мякоти содержат уже 50% суточной потребности в витамине. Как и все желто-оранжевые фрукты, грейпфрут содержит предотвращающие появление раковых клеток каротиноиды, в том числе бета-каротин. Белая мякоть фрукта содержит пектин и биофлавоноиды, которые являются сильными антиоксидантами. На этом сходство с другими цитрусовыми собратьями заканчивается, и начинаются чудеса…

Грейпфрут содержит особое вещество инозитол, которое препятствует накапливанию жиров и способствует выведению токсинов из печени. В 70-е годы ХХ века появилась "волшебная" грейпфрутовая диета, которая помогала сбросить лишние килограммы, всего лишь добавив в ежедневный рацион 3 стакана грейпфрутового сока. В грейпфруте содержится особое вещество нарингин (именно оно отвечает за горьковатый привкус), который препятствует усвоению жиров, ускоряет обмен веществ, улучшает работу кишечника и стимулирует процесс пищеварения, что в результате приводит к похудению.

Кроме того, грейпфрут обладает низким гликемическим индексом, что позволяет естественным путем снизить уровень сахара в крови.

Страдающим диабетом это свойство помогает сократить потребность в инсулине. В красных грейпфрутах содержится дополнительный антиоксидант ликопен, поэтому они особенно полезны людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как помогают нормализировать уровень холестерина. Для этого достаточно выпивать один стакан грейпфрутового сока в день. Грейпфрут рекомендуется включить в утренний рацион, так как он поднимает общий тонус, снимает усталость и улучшает аппетит. Ежедневное употребление грейпфрута в пищу снижает кровоточивость десен.