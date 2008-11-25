В Ужгороде из-за отсутствия тепла растет количество больных ОРВИ

В Ужгороде увеличивается количество больных ОРВИ из-за того, что город до сих пор не отапливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Закарпатской областной санитарно-эпидемиологической станции Светлана ОБЕРЕМКО.

По ее словам, 446 обращений за неделю зафиксировали учреждения здравоохранения, среди них детей в возрасте до 14 лет - 261. Госпитализированы 37 горожан, 29 детей в возрасте до 14 лет.

«Эти цифры не отвечают реалиям, ведь многие больные не обращаются за помощью к медикам, а лечатся дома», - отметила С.ОБЕРЕМКО.

Всего по области ОРВИ заболели 3 тыс. 408 человек. Это на 6,3% больше, чем на прошлой неделе. Удельный вес детей в возрасте до 14 лет – 61%. Возрастная категория - дети до двух лет – 24%.

В области продолжается процесс вакцинации. По словам С.ОБЕРЕМКО, прививку сделали 2623 человека. За средства местных бюджетов - 1712, за средства предприятий - 653, и за собственные средства - 258 человек.

Как сообщал УНИАН, руководство Ужгорода до сих пор не заключило договор на поставки газа с НАК «Нафтогаз». Город задолжал за газ 9 млн. грн. На сегодня в Ужгороде закрыты на карантин из-за холода школы, работают 6 из 30 детских садов (те, для которых успели построить автономные котельные).

Также не отапливаются около 7 тыс. квартир - те, в которых установлено централизованное отопление. Около 75% владельцев жилья Ужгорода отказались от централизованного отопления и обогреваются с помощью автономных систем отопления.

В Ужгороде, по последней переписи населения, проживают 117 тыс. человек.