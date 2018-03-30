Чем грозит утро без завтрака

Если вспомнить известную пословицу, то как работает организм без завтрака - неизвестно. Ведь такой человек практически ничего не имеет - он должен лишь делиться обедом с другом, а ужин отдавать врагам. Но чтоб отдавать, необходимо вначале иметь. Чтобы отдать что-то лишнее вначале необходимо приобрести что-то ненужное. Поэтому завтрак должен быть и быть плотным.

Если организм молод, то утром есть аппетит. А появление аппетита сопровождается выделением в желудок желудочного сока. А в желудке переваривается только белковая пища - значит утром необходимо при наличии аппетита давать белки - рыбу, мясо, яйца, сыр - чего душа пожелает, но в комбинации с овощами и фруктами. Без аппетита белковые продукты есть смысла не имеет: нет аппетита - нет желудочного сока и соляной кислоты - и белки будут гнить, а человек плохо себя чувствовать после такого "завтрака". И рассказывать, что от завтрака ему плохо.

Что делать, чтобы вернуть аппетит утром. Первое условие - подразнить желудок. Самое простое средство - стакан прохладной воды, в которой с вечера растворена 1 ст.л. меда, а утром добавлен сок 1/2 лимона. Такой "коктейль молодости" первоначально раздражает желудок, вызывая на себя выработку желудочного сока - и минут через 15-20 появляется здоровый аппетит.

Проскочив желудок этот коктейль активирует перистальтику кишечника и дает возможность освободить от остатков съеденной вчера пищи. Если организм по биологическому возрасту опережает возраст родителей - аппетит так быстро не вернется. Но несколько дней на таком топливе и он постепенно вспомнит молодость и вернет аппетит. Со временем изменится и обмен жиров и человек начнет омолаживаться на клеточном уровне. Мед и лимонная кислота расшевелят обмен углеводов, уровень сахара снизится и аппетит постепенно вернется. Аналогично для запуска пищеварения подойдут соки фреш, фрукты, фруктовые салаты с кисло-сладким общим вкусом. После них обязательно необходимо принимать белковые продукты чтобы не провоцировать белковую дистрофию в организме.

Что находится в крови утром если нет завтрака? Источников энергии в пище 3: белки, жиры, углеводы и их производные. При этом самое дешевое и экологически безопасное топливо для организма - углеводы. Полисахариды в виде растительного крахмала либо животного гликогена перевариваются на протяжении минут. Для проверки подержите кусочек не позеленевшего картофеля во рту и минут через 15 крахмал распадется на простые углеводы, а во рту появится сладкий вкус - чем не десерт из овощей? Сладость фруктам придают простые сахара и органические кислоты переваривать которые вовсе нет никакой необходимости - они готовы к всасыванию. Жиры перевариваются дольше и для этого необходима синхронная работа поджелудочной железы и желчного пузыря, но при попадании в тонкий кишечник - это считанные минуты. Дольше всех перевариваются белки - 6-8 часов.

Как бы человек плотно ни поел за ужином - за 6-8 часов ночного сна вся пища должна успеть перевариться. Если ее не успеет переварить Ваша пищеварительная система - она будет бродить (углеводная растительная) либо гнить (белковая животная). Маркер - вздутие живота различной степени вплоть до ощущения воздушного шара внутри. И плавающий кал в унитазе, оглашаемый газами с ароматами различных оттенков. В любом случае при попытке поесть вечером от "на весь день" до "на неделю" к утру в кровь начнут поступать продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры и хорошо обладателю такого образа жизни не будет. Его организм с утра гарантированно будет работать на таком топливе.

Углеводы в организме запасаются в печени (100-150г) и в мышцах (пропорционально их количеству). Запаса в печени хватает для поддержания стабильного уровня сахара в крови на протяжении 8-12 часов (в зависимости от уровня активности). Если кубышка в печени почти пуста - снижается уровень сахара в крови и появляется чувство голода с желанием "что бы съесть". Если его не удовлетворить, в молодом организме уровень сахара снизится еще больше и желание усилится до ощущения волчьего голода до состояния "кого бы съесть". В любом случае еда должна поступить в организм, а при ощущении волчьего голода - обязательно сладкая (иначе можно попасть в гипогликемическую кому с потерей сознания). Держите на столе кусочки шоколада - они спасут от гнева голодных окружающих.

Если еда в организм не поступает - организм начинает искать обходные пути поддержания уровня сахара в крови и синтезирует углеводы из жиров и белков. Это сродни выражению, что греть воду нефтью все равно, что поддерживать огонь ассигнациями. Откуда их брать, если к утру жиры уже давно переварились, а не переваренная к утру белковая пища - гниющий субстрат для выращивания патогенных микробов. Мобильное депо белка - это мышечная ткань (смотрим в зеркало для оценки ее количества) и клетки иммунной системы (вспоминаем промежуток времени без болезней). Если пропущенный завтрак - эпизод - действительно не очень страшно. А если система - организм в ближайшей перспективе неизменно попадает в условия мышечной дистрофии и иммунодефицита. Если белков для синтеза сахара не хватает - под нож пойдут и жиры. С одной стороны это может показаться благом - горят пресловутые жиры и уменьшается объем жировой ткани. Но какой ценой? Переход энергетики организма на жиры - это достаточно быстрый переход в клуб с биологическим возрастом "кому за 40" со всеми его прелестями и с очень трудным возвратом. Раннее развитие атеросклероза (сдерживаемое из последних сил эстрогенами), сосудистая дистония с переходом в гипертонию, жировое перерождение клеток печени, изменение запаха от тела, кожные проблемы - далеко не полный перечень проблем. При полном сжигании углеводов образуется необходимая организму вода и углекислый газ, заставляющий делать очередной вдох. А вынужденное сжигание белков и жиров (пусть и через синтез углеводов) дает приличный перечень токсичных веществ с постепенным истощением основных систем жизнеобеспечения.

Отсутствие завтрака в среднесрочной и отдаленной перспективе - это "подарок" и стоматологу с ортопедом-травматологом (уменьшается перенос в организм кальция желчью), и хирургу (длительный застой желчи приводит к развитию желчекаменной болезни), и косметологу (не удаленные с желчью окисленные жиры откладываются в виде пигментных пятен в самых неожиданных местах, но чаще - на лице), и кардиологу (развитие атеросклероза сосудов, гипертонии), и геронтологу (неожиданно раннее развитие связанных с возрастом разнообразных заболеваний).

Аргументы противников завтрака типа "не хочется" и "не лезет" свидетельствуют лишь об одном - организм перестроился и не допускает снижения уровня сахара в крови за счет его образования чаще всего из жиров (т.к. их запасы обычно самые большие). Но при этом отсутствие аппетита - надежный индикатор почтенного биологического возраста.

Борис Скачко, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни