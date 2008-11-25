Когда обостряется цистит

О цистите уже сказано немало, но все же и этого недостаточно. Наверное, каждая женщина за свою жизнь хотя бы раз столкнулась с таким заболеванием, как цистит.

У некоторых заболевание принимает хроническую форму, а дальше перерастает в пиелонефрит, поэтому лечить цистит нужно обязательно. Но как помочь себе пережить обострения? На этот вопрос мы ответим ниже.

Специалисты рекомендуют при обострениях цистита уросептики.

Однако уросептики бесконечно принимать нельзя, какими бы хорошими они не были. Препараты могут быстро и эффективно снять обострение заболевания в тот или иной период, но не более того. Если же вы будете принимать препарат постоянно на протяжении длительного времени, то, в конце концов, микрофлора просто перестанет на него реагировать, и лечение не будет приносить никакого результата.

Обострение легче предупредить, чем лечить. Как? Очень просто. В этом вам поможет фитотерапия. Принимайте почечный чай, почечные сборы в межприступный период.

Такие сборы продаются в аптеках и вполне доступны каждому. Кроме того, не стоит забывать и обо всем известных простых правилах, которые помогут вам уберечься от цистита. Нужно просто следовать общеизвестным правилам. Всегда одевайтесь по погоде, а в зимнее время года лучше всего отказаться от ношения всеми любимых стрингов и перейти на обычное белье из натуральных тканей.

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