Пилотные регионы подключились к развитию системы общественного здоровья - Минздрав

09:43, 29 ноября 2016
Страна
211

Закарпатская, Ровенская области и Киев начинают пилотные программы развития центров общественного здоровья на региональном уровне.

больница, туберкулез, капельница / Фото: УНИАН
 

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в этих регионах совместно со Всемирным банком будет реализовываться проект «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Читайте такжеВ Минздраве подписан меморандум по внедрению электронной системы здравоохранения

На примере пилотных областей планируется отработать детали, для распространения опыта на других территориях. В каждом из регионов может быть своя специфика, однако предыдущий опыт может помочь избежать рисков и учесть возможные проблемные вопросы.

При создании региональных структур были учтены все функции, присущие системе общественного здоровья. Это касается сбора информации об инфекционных и неинфекционных заболеваний, анализ уровня заболеваемости, прогнозирования, раннего выявления неинфекционных заболеваний, информирование и коммуникация с населением по вопросам здорового образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter