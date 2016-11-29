Пилотные регионы подключились к развитию системы общественного здоровья - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в этих регионах совместно со Всемирным банком будет реализовываться проект «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

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На примере пилотных областей планируется отработать детали, для распространения опыта на других территориях. В каждом из регионов может быть своя специфика, однако предыдущий опыт может помочь избежать рисков и учесть возможные проблемные вопросы.

При создании региональных структур были учтены все функции, присущие системе общественного здоровья. Это касается сбора информации об инфекционных и неинфекционных заболеваний, анализ уровня заболеваемости, прогнозирования, раннего выявления неинфекционных заболеваний, информирование и коммуникация с населением по вопросам здорового образа жизни.