Пилотные регионы подключились к развитию системы общественного здоровья - Минздрав
Закарпатская, Ровенская области и Киев начинают пилотные программы развития центров общественного здоровья на региональном уровне.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, в этих регионах совместно со Всемирным банком будет реализовываться проект «Улучшение здравоохранения на службе у людей».
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На примере пилотных областей планируется отработать детали, для распространения опыта на других территориях. В каждом из регионов может быть своя специфика, однако предыдущий опыт может помочь избежать рисков и учесть возможные проблемные вопросы.
При создании региональных структур были учтены все функции, присущие системе общественного здоровья. Это касается сбора информации об инфекционных и неинфекционных заболеваний, анализ уровня заболеваемости, прогнозирования, раннего выявления неинфекционных заболеваний, информирование и коммуникация с населением по вопросам здорового образа жизни.