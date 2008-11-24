В четверг, 27 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во Всеукраинском форуме усыновителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, на этой неделе Президент планирует уделить отдельное внимание теме национального усыновления. Она напомнила, что, в соответствии с указом главы государства, 2008 год был объявлен в Украине Годом поддержки национального усыновления.

Говоря о форуме, И.ВАННИКОВА отметила, что главной целью этого мероприятия является подведение итогов нынешней работы власти в этой сфере и очерчивание главных заданий на следующий год.

И.ВАННИКОВА заметила, что лишь за первое полугодие этого года граждане Украины усыновили на 20% больше детей, чем за аналогичный период прошлого года.

Также она обратила внимание на то, что в этом году увеличилось количество усыновленных детей в возрасте старше 5 лет.

Кроме того, И.ВАННИКОВА сообщила, что на этой неделе Президент будет заниматься вопросами малообеспеченных граждан, проживающих в общежитиях. В частности, она напомнила о том, что сегодня Президент подписал указ «О мерах по обеспечению жилищных прав жильцов общежитий», в котором определен ряд задач для правительства в этой сфере.