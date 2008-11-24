Роды без боли

Ни для кого не секрет, что при родах мамочка испытывает боль. Болевые ощущения у каждой женщины различны. Все зависит от многих факторов: индивидуального строения тела, настрой роженицы на процесс родов, психологической помощи оказываемой в этот момент, а также от болевого порога женщины.

Многие врачи убеждены, что самым лучшим вариантом являются те случаи, когда ведет беременность и принимает роды один и тот же врач.

Дело в том, что доктор, который ведет вашу беременность, за время вынашивания вами будущего ребенка, успевает стать «своим» и к родам вы подходите «одной командой».

Но это, конечно же, при том условии, что между вами и врачом сложились доверительные отношения, в которых царит полное взаимопонимание. При этом, во время родовой деятельности женщина чувствует поддержку своего доктора, и роды протекают легче.

Существует несколько видов обезболивания при родах. Мы поговорим только о двух наиболее часто применяемых.

Первый способ – это введение роженице промедола. Промедол – это наркотическое вещество, которое женщине вводят внутримышечно или внутривенно.

Второй способ – эпидуральная анестезия. При этом обезболивающее средство вводится в пространство перед твердой мозговой оболочкой, которая окружает спинной мозг. Если говорить о влиянии этих способов обезболивания на ребенка и маму, то нужно сказать, что промедол, в той дозировке, в которой он используется во время родовой деятельности, не оказывает негативного влияния ни на одного из них. Но нужно сказать, что в некоторых случаях родившийся малыш может некоторое время поспать вместе с мамочкой.

Если же рассматривать эпидуральную анестезию, то можно сказать, что этот способ обезболивания просто необходим для бережного ведения родов. Дело в том, что во время родов малыш на своем пути встречает только одно препятствие, которое может быть достаточно травматичным для него, - это шейка матки. При введении же этого препарата, риск травмировать ребенка сокращается до минимума, так как шейка матки быстро открывается и становится мягче.

Какой способ обезболивания предпочтительнее? Ответить на этот вопрос однозначно трудно. Все зависит от конкретного случая, и решить какой препарат выбрать, может только врач, ведущий роды. Тут важно отметить, что промедол можно вводить только один раз, лучше всего, в момент наиболее сильных схваток и болей, когда шейка матки уже хорошо открылась. Это объясняется тем, что действие этого препарата ограничивается одним-полуторами часами.

Нужно учитывать также, что полностью боль этим препаратом не снимешь, но можно значительно уменьшить ее остроту. Кроме того, после промедола боль воспринимается иначе и не приносит роженице сильных страданий.

При проведении эпидуральной анестезии, боль снимается полностью, кроме того, вводить препарат можно столько раз, сколько того требует ситуация. Обезболивающее средство вливается через тоненький катетер по мере усиления болевых ощущений. Этот вид анестезии делают только очень опытные врачи-анестезиологи, поэтому повреждение спинного мозга фактически исключено.

После этого вида обезболивания, молодая мамочка может испытывать головные боли, но они очень быстро проходят, и встречается такая реакции организма далеко не всегда.

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