Парное молоко опасно для здоровья

Сырое молоко является незаконным во многих странах из-за содержания потенциально вредных микробов. Заражение бактериями может испортить молоко – делает его вкус горьким, а сам напиток липким. Современные технологии разработаны для сокращения первоначальных бактериальных компонентов в пастеризованном молоке до очень низкого уровня. Однако в необработанном молоке могут находиться различные бактерии, попавшие с вымени коровы, оборудования для доения и другими способами.

В медицинском сообществе продолжаются дискуссии и споры о преимуществах и рисках употребления не пастеризованного молока. Сырое молоко пьют во многих сельских регионах европейских стран. Также продажа не пастеризованного молока разрешена в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. По мнению израильских врачей, риски перевешивают выгоды - через парное молоко можно заразиться опасными инфекциями, например сальмонеллой или бактерией туберкулёза. Теперь учёные также обнаружили новый вид бактерий, которые растут при низких температурах и сохраняются даже при охлаждении молока. Как установили микробиологи Университета Хайфы, идентифицированные бактерии носят название сhryseobacterium oranimense - секреции их внеклеточных ферментов портят состав молока.

ami-tass.ru