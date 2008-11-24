Фрукты и ягоды - это не только вкусная и неповторимая пища, которую хочется кушать снова и снова, но и источник витаминов и минеральных веществ, которые наряду с множеством полезных свойств, также способствуют похудению!

Цитрусовая диета, пожалуй, самая диетическая, так как продуктов, употребляемых в пищу очень мало. Противопоказана данная диета для беременных и кормящих мам, а также для лиц, болеющих теми или иными видами желудочно-кишечного тракта.

Применять данную диету можно только 1 раз в месяц на протяжении одной недели.

В среднем количество килограммов, потерянных по истечению диеты составляет 17.

Также необходимо соблюдать ряд правил:

Пищу принимать желательно за 30-40 минут до начала любой работы, а также перед занятием спортом;

Перед сном не есть;

После принятия пищи должно пройти 7 часов до ночного сна

Цитрусовая диета заключается в следующем распорядке:

Завтрак -250г томатного или любого цитрусового сока(за исключением лимонного)

Обед – 2 киви и 1 крупный грейпфрут

Ужин – 150г черного хлеба, белок двух яиц и стакан воды

Перед сном – за полчаса допустим стакан горячего чая без сахара, но обязательно с лимоном

Воду можно пить в умеренных количествах, не допуская обезвоживания организма.

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