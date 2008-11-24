Измерьте свой биологический возраст. Тест

Пять суток ОРВИ отбирают у нас почти месяц жизни (по некоторым данным - не менее года). Связано это с тем, что повышение температуры на один лишь градус ускоряет обменные процессы (и вызывает нарушения в системе ферментов-белков). И организм начинает зазря расходовать энергию. Да и любые другие болячки и стрессы не прибавляют нам молодости. Это комплексный тест от врача Бориса Скачко: в нем испытываются мозг, сердце, легкие, кровь, суставы и мышцы.

Результаты пяти мини-тестов суммируйте и разделите на 5. Это и будет ваш возраст – в среднем.

1. Измерьте давление в состоянии покоя. Если тонометр показывает 105/65, то Вам 20 лет, 110/70 – 30, 115/73 – 35, 120/75 – 40, 125/78 – 45, 130/80 – 50, 135/82 – 55, 140/87 – 60, 145/90 - 65, 150/95 - 70, 160/100 - 75 и больше. Этот тест покажет и то, насколько сильно сосуды загружены холестериновыми бляшками, а соединительная ткань и клетка токсинами. И насколько сердцу грозят болячки. Ведь чем больше бляшек, тем уже просвет сосуда и тем под более сильным давлением сердце вынуждено качать кровь, чтобы она попала во все органы и клетки.

2. Встаньте на одну ногу, ступню второй положите на колено первой. Закройте глаза и стойте, сколько можете, удерживаясь в исходном положении. Пошатнулись? Все – смотрите на секундомер. Чем дольше стоите, тем здоровее ваша нервная система. Дрогнули на 40 секунде и позже – Вам до 20 лет, на 30 – 30, на 25 – 35, на 17 – 45, на 15 – 50, на 12 – 55, на 10 – 60, на 8 - 65, на 5 - 70 лет.

3. Сделайте обыкновенный вдох, такой же привычный выдох и задержите дыхание. Сможете не дышать 46 секунд – вам 20 лет, 42 – 25, 38 – 30, 35 – 35, 30 – 40, 28 – 45, 25 – 50, 23 – 55, 21 – 60. Время, за которое кровь делает полный кругооборот равно 23 секундам (у ребенка - 11 секунд). Если человек умеет задерживать дыхание на дольше, это значит, что в его крови достаточное количество эритроцитов. Эритроциты, как известно, переносчики кислорода. Потому он может не дышать, используя запасы кислорода в крови и тканях. Результаты меньше 23 секунд – следует заняться оздоровлением организма.

4. Для следующей проверки вам понадобится помощник. Он должен взять линейку за нулевую отметку (остальной частью вверх) и держать над вашей рукой. Без предупреждения он отпускает линейку. Ваша задача ее поймать. Чем раньше вы это сделаете, тем моложе ваш мозг, моложе и мобильнее. Скажем, поймали линейку на отметке 7. Значит ваша голова еще варит, как у юного и активного сорванца.

5. Пробегите 2400 метров. Скорость произвольная. Можно не все время бежать, переходить на ходьбу, но чем быстрее, тем лучше. Но учтите: к финишу вы не должны валиться в обморок и задыхаться. Если к финалу вы добрались за 11,5 минут, значит вам 20 лет, 30, если за 12 минут, 35 – за 12,5, 40 – за 13, 45 – за 13,5, 50 – за 14, 55 – за 14,5, 60 – за целых 15 минут.

P.S. Второй и четвертый тесты показывают некоторые возможности систем регуляции. Первый - оценивает обмен веществ в соединительной ткани - между клеткой и капилляром. Третий - запас кислорода в тканях и крови, а важнее - соответствие имеющихся запасов уровню активности человека. Это наиболее лабильный экспресс-тест состояния человека. Пятый - интегральный. Показывает возможности сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, а также систему регуляции и крови. Важна не простая сумма, а соотношение результатов тестов. Проведение дополнительных тестов позволит уточнить степень износа отдельных органов и систем, их особенности, что позволит проводить коррекцию более целенаправленно.