Где в Украине лечат вирусные гепатиты?.. Да и лечат ли вообще?

Тридцатилетний Андрей не думал, чем обернется его согласие пройти обследование вместе с беременной женой. Хорошо, хоть врач опытная —догадалась не выдавать результаты анализов в присутствии Натальи. Уже прошло несколько недель, а мужчина до сих пор не оправился — откуда у него хронический гепатит В и как с этим жить дальше? В Интернете прочитал, что таким больным отмерено лет 15—20 в лучшем случае. Через три месяца должен родиться долгожданный первенец, но будет ли он здоровым? Что скажет жена, когда узнает?..

Парадоксально, но такие опасные болезни, как вирусный гепатит В и С, часто выявляют акушеры-гинекологи, которые просят пройти обследование будущих отцов.

— Полноценная диагностика в наше время стоит недешево, поэтому соглашаются далеко не все будущие папаши, — рассказывает Оксана П., акушер-гинеколог столичного роддома, которая консультировала Наталью. — В последнее время прошли обследование более тридцати семей, и как ни досадно, у троих мужчин был выявлен хронический гепатит В. Можно представить, сколько людей даже не подозревают, что в организм попала мина замедленного действия. Хуже всего то, что мы не можем подсказать, куда обратиться, где можно пройти всю диагностику и лечение, ведь терапия отказывается от таких пациентов, а есть ли у нас специализированные гепатоцентры, я даже не знаю.

О том, что вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны, потому что достаточно быстро переходят в хроническую форму и существенно сокращают жизнь больного, если адекватно его не лечить, известно не первый год, но наше медицинское ведомство делает вид, что нас это не касается. Уже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет в набат — на планете насчитывается около миллиарда людей, инфицированных вирусными гепатитами. По мнению экспертов, от гепатита С, который из-за коварности называют нежным убийцей, умерло уже больше людей, чем от СПИДа. Больше всего жертв было и остается прежде всего в тех странах, где низкий уровень доходов. Медицинская статистика у нас «скромно» замалчивает эту тему. На официальном сайте Министерства здравоохранения и Государственной санитарно-эпидемиологической службы необходимых данных нет. Если верить оперативной информации, то самой большой проблемой Украины является грипп и острые респираторные инфекции, которые постоянно мониторят в десяти городах и каждую неделю распространяют эти данные. Можно также найти информацию о заболеваемости ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, дифтерией, ботулизмом и об отравлении грибами. Например, о дифтерии сообщают, что в прошлом году было зафиксировано 66 случаев, а в этом году — 34.

Вместе с тем специалисты утверждают, что количество больных гепатитом С в Украине возрастает минимум на две тысячи в год, однако этот процесс почему-то не отслеживают. Чиновники обычно ссылаются на то, что неосведомленные люди путают типы гепатитов и даже гепатит А, который относительно легко лечится, относят к смертельно опасным. По данным, которые распространяет МОЗ, за медицинской помощью во время вспышки гепатита А в Киеве два года назад обратилось более 500 человек, 140 из них госпитализировали в стационар. Большинству пациентам был поставлен диагноз — гепатит А, однако у 25 больных выявили гепатит В, у восьми — гепатит С. До конца не разобрались с диагнозом 34 человек, которым записали в медицинскую карточку — «хронический гепатит», еще четырем сказали, что «этиология не установлена», а обследования остальных так и не были завершены. И хотя диагностика подтвердила присутствие не одного, а нескольких видов вирусного гепатита, в официальную статистику все это было внесено как вспышка гепатита А.

Большинство заболевших тогда — люди в возрасте до 35 лет. Конечно, они понятия не имели о своей болезни, и если бы не стечение обстоятельств, то нескоро об этом и узнали бы. Лишь один этот случай свидетельствует: в нашей стране вирусные гепатиты В и С, к сожалению, не так редко встречаются, как нас стараются убедить. В последнее время сообщается о вспышках гепатита А в тех районах, которые летом пострадали от подтопления. Но кто знает, не прячутся ли на бумаге за гепатитом А намного более опасные вирусы?

— Гепатит А и гепатит E передаются через посуду, воду, руки, но обычно они заканчиваются полным выздоровлением, — объясняет Анатолий Печинка, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомоль­ца. — Гораздо опаснее те вирусные гепатиты, которые передаются через кровь, препараты крови и все, что с этим связано — это гепатиты В и С, которые рано или поздно переходят в цирроз или цирроз-рак печени.

— О раке все знают, что он приносит невероятные страдания, а о циррозе известно намного меньше.

— С циррозом печени ситуация примерно такая же, как и с онкопатологией, разница лишь в том, что поначалу боль не ощущается.

Следует понимать различие меж­ду гепатитом В и гепатитом С. Заболеваемость гепатитом В в Западной Европе составляет примерно 1—2% , но есть регионы, преимущественно в юго-восточной Азии, где уровень заражения населения достигает 30—50%.

— То есть это социальная болезнь, о которой стыдно или неуместно говорить в изысканном европейском обществе?

— Безусловно. Во многих развивающихся странах принимаются определенные меры, которые все-таки уменьшают уровень заболеваемости. К величайшему сожалению, в нашей стране не существует реальной статистики, а значит, нет и программы борьбы с этой опасностью. У нас официально регистрируются только острые гепатиты. В одну большую «кучу» свалены токсические и алкогольные, метаболические, медикаментозные и вирусные. Известно, что острый гепатит В переходит в хроническую форму примерно у 15—20% больных. Но при такой статистике никто не может сказать, сколько людей страдает хроническим гепатитом В и сколько чего нужно для их лечения.

Гепатит С опасен прежде всего тем, что в острой форме он практически не виден — протекает скрыто, бессимптомно и сразу хронизируется. Поэтому очень часто это заболевание обнаруживается на стадии цирроза печени, когда уже невозможно спасти пациента. Выход лишь один — массовый скрининг, обследование, которое поможет выявить заболевание на ранних стадиях.

— Где лечат вирусные гепатиты в Украине и лечат ли вообще?

— К сожалению, собственно системы лечения у нас до сих пор нет, несмотря на то, что европейское бюро ВОЗ признало вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи (через кровь) как мировую проблему, которую следует решать немедленно.

— Говорят, один из симптомов хронического гепатита — хроническая усталость. Не следует ее списывать только на работу, возможно, к этому состоянию привела болезнь. А с чего начать обследование? Куда идти?

— В Киеве, наверное, можно найти такую больницу, если повезет. Но за пределами городов-миллионников эту проблему решить трудно — у нас нет системы учреждений, где бы диагностировали и лечили вирусные гепатиты. Мы забываем, что львиная доля нашего населения проживает не в столице и не в областных центрах, а там, где нет возможностей для такой диагностики и лечения.

— Обычно говорят, что вирусные гепатиты передаются через кровь, но они ведь передаются и половым путем? Наши донжуаны даже не догадываются, что одновременно с удовольствием они легко могут получить и вирусный гепатит.

— Это так. К тому же он легко передается через инъекции, поэтому большинство наркоманов заражены вирусом гепатита В или С, есть и носители обоих этих вирусов.

Инфекционисты накопили немало информации о вирусных гепатитах, у них есть и опыт диагностики и лечения этих опасных болезней, но все это в рамках отдельных клиник. Сегодня пациенты не знают, где им искать помощи, ведь системы гепатологических центров, как, например, в соседней России, у нас нет. И в перечень опасных болезней, которые находятся под контролем государства и включены в государственные программы, ни гепатит В, ни гепатит С не входит.

Даже в многомиллионном Киеве нет современного гепатоцентра, хотя о его создании говорили давно и много, особенно накануне очередных выборов. Столич­ные чиновники похоронили эту идею три года назад, когда закрыли (вроде на реконструкцию) инфекционное отделение Цент­ральной городской клинической больницы, на котором базировалась кафедра инфекционных болезней НМУ. На бумаге это было легко сделать, а куда девать тяжело больных? Их решили отправить в городской центр для больных ВИЧСПИДом, который как раз тогда открыли с большой помпой. Возмущенные врачи протестовали, для таких пациентов нужны особые условия, боксы, иначе есть угроза для окружения, на что чиновники ответили: «А разве им уже не все равно?».

Поскольку вирусные гепатиты не находятся в центре внимания государства и общества, как, скажем, туберкулез или ВИЧ/СПИД, о них стараются лишний раз не вспоминать. Министерство всегда может спрятаться за статистикой, свидетельствующей, что проблемы с хроническими вирусными гепатитами у нас просто нет.

— Несмотря на решение регистрировать случаи заболевания гепатитом С, даже в статистическом отчете по Киеву вы не найдете об этом ни слова, — комментирует ситуацию Жанна Во­зианова, академик Академии медицинских наук Украины, профессор Национального медицинского университета имени А.Богомольца. — Наша медицинская статистика не выдерживает никакой критики, что приводит к искажению реальной картины. Мы замалчиваем проблему, вместо того, чтобы ее решать. Еще два года назад на саммите «большой восьмерки», который проходил в Санкт-Петербурге, отметили: в ближайшее десятилетие вирусные гепатиты В и С могут превысить количество случаев туберкулеза и СПИДа.

Украинское государство тоже должно ответственно относиться к этой проблеме. Давно уже назрела необходимость принять государственную программу, определиться с тем, кто, где и как будет заниматься диагностикой, лечением и профилактикой хронических гепатитов. Сегодня больных отправляют по кругу — от терапевтов к гастроэнтерологам, потом к инфекционистам или к вирусологам. Берутся лечить их в терапевтических отделениях, но это же недопустимо — нужно придерживаться сан­эпидрежима! Вирусные гепатиты многолики — их довольно непросто выявить и диагностировать, поэтому следует начинать с создания современных диагностических центров при многопрофильных больницах, чтобы была возможность подключать специалистов разного профиля. Без государственной программы здесь ничего не сделаешь — лечение таких пациентов довольно продолжительное и дорогое. Курс лечения может длиться год и больше, но и в дальнейшем нужен постоянный контроль. Обследование пациента лучше проводить в одной и той же лаборатории, ведь за ее пределами будут использоваться другие маркеры, реактивы, оборудование. Это может привести к неточности, поскольку врач не всегда сможет сравнить новые результаты с предыдущими. Такая программа довольно затратная, особенно если учесть, что даже маркеры здесь нужны особые — они должны выявлять не только антитела, но и вирусные частицы. Сегодня с этим просто беда, лабораторное дело почти разрушено — нет ни диагностикумов, ни современного оборудования, ни лаборантов. А главное — нет государственного подхода к проблеме, — подчерк­нула Ж.Возианова.

Чиновники не разделяют тревоги ученых и врачей-практиков, они уверены: лабораторное исследование у нас можно пройти даже в отдаленной районной больнице. Правда, молчат о том, что метод этот не просто морально устарел, а просто-таки анахронизм. Ведь то, что годилось тридцать лет назад, сегодня малоинформативно, не позволяет выявить болезнь и назначить адекватное лечение. Государство, как всегда, ищет, на чем бы сэкономить. По-видимому, движение начнется только тогда, когда хронические гепатиты уже нельзя будет спрятать за другими недугами. Думается, ждать этого недолго — уже сегодня у каждого четвертого донора обнаруживают гепатит В или гепатит С. Ищут, на чем бы сэкономить, и пациенты — поскольку эффективное лечение, по словам врачей, может стоить от 15 до 25 тысяч гривен в месяц. Кому это не по карману — обращаются к нетрадиционной медицине, довольно часто попадая в руки шарлатанов.

Между тем большой процент хронических гепатитов выявлен у молодых граждан, а значит, эта болезнь превращается в угрозу национальным интересам Украины. Не могу забыть слова хирурга-онколога, который провел удачную операцию маленькому пациенту, но со временем тот ушел из жизни, поскольку вместе с донорской кровью получил вирус гепатита С: «Государство должно определиться, что ей выгоднее строить — диагностические центры с гепатоцентрами или крематории с колумбариями...».

Ольга СКРИПНИК

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