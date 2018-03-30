Где в Украине лечат вирусные гепатиты?.. Да и лечат ли вообще?
Болезнь превращается в угрозу национальным интересам Украины... Государство должно определить, что ей выгоднее строить — диагностические центры с гепатоцентрами или крематории...
Тридцатилетний Андрей не думал, чем обернется его согласие пройти обследование вместе с беременной женой. Хорошо, хоть врач опытная —догадалась не выдавать результаты анализов в присутствии Натальи. Уже прошло несколько недель, а мужчина до сих пор не оправился — откуда у него хронический гепатит В и как с этим жить дальше? В Интернете прочитал, что таким больным отмерено лет 15—20 в лучшем случае. Через три месяца должен родиться долгожданный первенец, но будет ли он здоровым? Что скажет жена, когда узнает?..
Парадоксально, но такие опасные болезни, как вирусный гепатит В и С, часто выявляют акушеры-гинекологи, которые просят пройти обследование будущих отцов.
— Полноценная диагностика в наше время стоит недешево, поэтому соглашаются далеко не все будущие папаши, — рассказывает Оксана П., акушер-гинеколог столичного роддома, которая консультировала Наталью. — В последнее время прошли обследование более тридцати семей, и как ни досадно, у троих мужчин был выявлен хронический гепатит В. Можно представить, сколько людей даже не подозревают, что в организм попала мина замедленного действия. Хуже всего то, что мы не можем подсказать, куда обратиться, где можно пройти всю диагностику и лечение, ведь терапия отказывается от таких пациентов, а есть ли у нас специализированные гепатоцентры, я даже не знаю.
О том, что вирусные гепатиты В и С чрезвычайно опасны, потому что достаточно быстро переходят в хроническую форму и существенно сокращают жизнь больного, если адекватно его не лечить, известно не первый год, но наше медицинское ведомство делает вид, что нас это не касается. Уже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет в набат — на планете насчитывается около миллиарда людей, инфицированных вирусными гепатитами. По мнению экспертов, от гепатита С, который из-за коварности называют нежным убийцей, умерло уже больше людей, чем от СПИДа. Больше всего жертв было и остается прежде всего в тех странах, где низкий уровень доходов. Медицинская статистика у нас «скромно» замалчивает эту тему. На официальном сайте Министерства здравоохранения и Государственной санитарно-эпидемиологической службы необходимых данных нет. Если верить оперативной информации, то самой большой проблемой Украины является грипп и острые респираторные инфекции, которые постоянно мониторят в десяти городах и каждую неделю распространяют эти данные. Можно также найти информацию о заболеваемости ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, дифтерией, ботулизмом и об отравлении грибами. Например, о дифтерии сообщают, что в прошлом году было зафиксировано 66 случаев, а в этом году — 34.
Вместе с тем специалисты утверждают, что количество больных гепатитом С в Украине возрастает минимум на две тысячи в год, однако этот процесс почему-то не отслеживают. Чиновники обычно ссылаются на то, что неосведомленные люди путают типы гепатитов и даже гепатит А, который относительно легко лечится, относят к смертельно опасным. По данным, которые распространяет МОЗ, за медицинской помощью во время вспышки гепатита А в Киеве два года назад обратилось более 500 человек, 140 из них госпитализировали в стационар. Большинству пациентам был поставлен диагноз — гепатит А, однако у 25 больных выявили гепатит В, у восьми — гепатит С. До конца не разобрались с диагнозом 34 человек, которым записали в медицинскую карточку — «хронический гепатит», еще четырем сказали, что «этиология не установлена», а обследования остальных так и не были завершены. И хотя диагностика подтвердила присутствие не одного, а нескольких видов вирусного гепатита, в официальную статистику все это было внесено как вспышка гепатита А.
Большинство заболевших тогда — люди в возрасте до 35 лет. Конечно, они понятия не имели о своей болезни, и если бы не стечение обстоятельств, то нескоро об этом и узнали бы. Лишь один этот случай свидетельствует: в нашей стране вирусные гепатиты В и С, к сожалению, не так редко встречаются, как нас стараются убедить. В последнее время сообщается о вспышках гепатита А в тех районах, которые летом пострадали от подтопления. Но кто знает, не прячутся ли на бумаге за гепатитом А намного более опасные вирусы?
— Гепатит А и гепатит E передаются через посуду, воду, руки, но обычно они заканчиваются полным выздоровлением, — объясняет Анатолий Печинка, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца. — Гораздо опаснее те вирусные гепатиты, которые передаются через кровь, препараты крови и все, что с этим связано — это гепатиты В и С, которые рано или поздно переходят в цирроз или цирроз-рак печени.
— О раке все знают, что он приносит невероятные страдания, а о циррозе известно намного меньше.
— С циррозом печени ситуация примерно такая же, как и с онкопатологией, разница лишь в том, что поначалу боль не ощущается.
Следует понимать различие между гепатитом В и гепатитом С. Заболеваемость гепатитом В в Западной Европе составляет примерно 1—2% , но есть регионы, преимущественно в юго-восточной Азии, где уровень заражения населения достигает 30—50%.
— То есть это социальная болезнь, о которой стыдно или неуместно говорить в изысканном европейском обществе?
— Безусловно. Во многих развивающихся странах принимаются определенные меры, которые все-таки уменьшают уровень заболеваемости. К величайшему сожалению, в нашей стране не существует реальной статистики, а значит, нет и программы борьбы с этой опасностью. У нас официально регистрируются только острые гепатиты. В одну большую «кучу» свалены токсические и алкогольные, метаболические, медикаментозные и вирусные. Известно, что острый гепатит В переходит в хроническую форму примерно у 15—20% больных. Но при такой статистике никто не может сказать, сколько людей страдает хроническим гепатитом В и сколько чего нужно для их лечения.
Гепатит С опасен прежде всего тем, что в острой форме он практически не виден — протекает скрыто, бессимптомно и сразу хронизируется. Поэтому очень часто это заболевание обнаруживается на стадии цирроза печени, когда уже невозможно спасти пациента. Выход лишь один — массовый скрининг, обследование, которое поможет выявить заболевание на ранних стадиях.
— Где лечат вирусные гепатиты в Украине и лечат ли вообще?
— К сожалению, собственно системы лечения у нас до сих пор нет, несмотря на то, что европейское бюро ВОЗ признало вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи (через кровь) как мировую проблему, которую следует решать немедленно.
— Говорят, один из симптомов хронического гепатита — хроническая усталость. Не следует ее списывать только на работу, возможно, к этому состоянию привела болезнь. А с чего начать обследование? Куда идти?
— В Киеве, наверное, можно найти такую больницу, если повезет. Но за пределами городов-миллионников эту проблему решить трудно — у нас нет системы учреждений, где бы диагностировали и лечили вирусные гепатиты. Мы забываем, что львиная доля нашего населения проживает не в столице и не в областных центрах, а там, где нет возможностей для такой диагностики и лечения.
— Обычно говорят, что вирусные гепатиты передаются через кровь, но они ведь передаются и половым путем? Наши донжуаны даже не догадываются, что одновременно с удовольствием они легко могут получить и вирусный гепатит.
— Это так. К тому же он легко передается через инъекции, поэтому большинство наркоманов заражены вирусом гепатита В или С, есть и носители обоих этих вирусов.
Инфекционисты накопили немало информации о вирусных гепатитах, у них есть и опыт диагностики и лечения этих опасных болезней, но все это в рамках отдельных клиник. Сегодня пациенты не знают, где им искать помощи, ведь системы гепатологических центров, как, например, в соседней России, у нас нет. И в перечень опасных болезней, которые находятся под контролем государства и включены в государственные программы, ни гепатит В, ни гепатит С не входит.
Даже в многомиллионном Киеве нет современного гепатоцентра, хотя о его создании говорили давно и много, особенно накануне очередных выборов. Столичные чиновники похоронили эту идею три года назад, когда закрыли (вроде на реконструкцию) инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы, на котором базировалась кафедра инфекционных болезней НМУ. На бумаге это было легко сделать, а куда девать тяжело больных? Их решили отправить в городской центр для больных ВИЧСПИДом, который как раз тогда открыли с большой помпой. Возмущенные врачи протестовали, для таких пациентов нужны особые условия, боксы, иначе есть угроза для окружения, на что чиновники ответили: «А разве им уже не все равно?».
Поскольку вирусные гепатиты не находятся в центре внимания государства и общества, как, скажем, туберкулез или ВИЧ/СПИД, о них стараются лишний раз не вспоминать. Министерство всегда может спрятаться за статистикой, свидетельствующей, что проблемы с хроническими вирусными гепатитами у нас просто нет.
— Несмотря на решение регистрировать случаи заболевания гепатитом С, даже в статистическом отчете по Киеву вы не найдете об этом ни слова, — комментирует ситуацию Жанна Возианова, академик Академии медицинских наук Украины, профессор Национального медицинского университета имени А.Богомольца. — Наша медицинская статистика не выдерживает никакой критики, что приводит к искажению реальной картины. Мы замалчиваем проблему, вместо того, чтобы ее решать. Еще два года назад на саммите «большой восьмерки», который проходил в Санкт-Петербурге, отметили: в ближайшее десятилетие вирусные гепатиты В и С могут превысить количество случаев туберкулеза и СПИДа.
Украинское государство тоже должно ответственно относиться к этой проблеме. Давно уже назрела необходимость принять государственную программу, определиться с тем, кто, где и как будет заниматься диагностикой, лечением и профилактикой хронических гепатитов. Сегодня больных отправляют по кругу — от терапевтов к гастроэнтерологам, потом к инфекционистам или к вирусологам. Берутся лечить их в терапевтических отделениях, но это же недопустимо — нужно придерживаться санэпидрежима! Вирусные гепатиты многолики — их довольно непросто выявить и диагностировать, поэтому следует начинать с создания современных диагностических центров при многопрофильных больницах, чтобы была возможность подключать специалистов разного профиля. Без государственной программы здесь ничего не сделаешь — лечение таких пациентов довольно продолжительное и дорогое. Курс лечения может длиться год и больше, но и в дальнейшем нужен постоянный контроль. Обследование пациента лучше проводить в одной и той же лаборатории, ведь за ее пределами будут использоваться другие маркеры, реактивы, оборудование. Это может привести к неточности, поскольку врач не всегда сможет сравнить новые результаты с предыдущими. Такая программа довольно затратная, особенно если учесть, что даже маркеры здесь нужны особые — они должны выявлять не только антитела, но и вирусные частицы. Сегодня с этим просто беда, лабораторное дело почти разрушено — нет ни диагностикумов, ни современного оборудования, ни лаборантов. А главное — нет государственного подхода к проблеме, — подчеркнула Ж.Возианова.
Чиновники не разделяют тревоги ученых и врачей-практиков, они уверены: лабораторное исследование у нас можно пройти даже в отдаленной районной больнице. Правда, молчат о том, что метод этот не просто морально устарел, а просто-таки анахронизм. Ведь то, что годилось тридцать лет назад, сегодня малоинформативно, не позволяет выявить болезнь и назначить адекватное лечение. Государство, как всегда, ищет, на чем бы сэкономить. По-видимому, движение начнется только тогда, когда хронические гепатиты уже нельзя будет спрятать за другими недугами. Думается, ждать этого недолго — уже сегодня у каждого четвертого донора обнаруживают гепатит В или гепатит С. Ищут, на чем бы сэкономить, и пациенты — поскольку эффективное лечение, по словам врачей, может стоить от 15 до 25 тысяч гривен в месяц. Кому это не по карману — обращаются к нетрадиционной медицине, довольно часто попадая в руки шарлатанов.
Между тем большой процент хронических гепатитов выявлен у молодых граждан, а значит, эта болезнь превращается в угрозу национальным интересам Украины. Не могу забыть слова хирурга-онколога, который провел удачную операцию маленькому пациенту, но со временем тот ушел из жизни, поскольку вместе с донорской кровью получил вирус гепатита С: «Государство должно определиться, что ей выгоднее строить — диагностические центры с гепатоцентрами или крематории с колумбариями...».
Ольга СКРИПНИК