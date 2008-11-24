Найдена главная причина облысения

У одного мужчины из семи существует генетическая предрасположенность, которая значительно увеличивает его шансы облысеть в молодом возрасте. Так гласит исследование, которое, возможно, заставит нас пересмотреть точку зрения на предсказание облысения и его превентивное лечение.

Ученые из Канады обнаружили еще один ген мужского облысения, который значительно увеличивает вероятность потери волос. В эксперименте, организованном в Университете Макгилла, приняли участие 5 тысяч добровольцев с наличием признаков раннего облысения и без них.

Исследователи смогли выявить у каждого седьмого испытуемого некоторые изменения в последовательности двух генов, приводящие в итоге к потере волос на голове. Один из этих генов уже был известен специалистам. Он находится в Х-хромосоме и наследуется по линии матери. Другой ген, находящийся в 20-й хромосоме, открыт впервые. Как подчеркнули ученые, 20-я хромосома наследуется от обоих родителей и может объяснять сходство в процессах облысения между отцами и сыновьями. Эксперты подсчитали, что если мужчина имеет оба гена, в Х-хромосоме и в 20-й хромосоме, то вероятность его облысения увеличивается в 14 раз.

"Хотя неизвестный ранее ген замечен пока только у европейцев, мы все же думаем, что он также имеется и у других народностей", – отмечает один из авторов исследования Брент Ричардс. Данное исследование поможет человеку еще в молодости узнать, угрожает ли ему лысина, а также помочь создать эффективные средства сохранения волос.

"Использование генной терапии в случае с облысением звучит заманчиво. Однако вряд ли здесь необходимо системное генно-терапевтическое воздействие, поскольку облысение не является заболеванием, угрожающим здоровью, и лечение, в том числе и путем исправления гена, потребует дополнительных исследований", – рассказал сотрудник Института общей генетики им. Вавилова, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев.

Ценность исследования канадских ученых заключена в том, что наконец стала известна генетическая причина облысения. Остается исследовать цепочку развития молекулярных и биохимических событий, приводящих к потере волос, и найти в этой цепочке место, на которое можно воздействовать без ущерба для остальных функций организма. Это позволит мужчинам полностью контролировать состояние собственных волос.

korrespondent.net