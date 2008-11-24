В Украине не существует системы лечения вирусных гепатитов В и С

В Украине не существует системы лечения больных опасными вирусными гепатитами В и С, несмотря на то, что Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения признало гепатиты с парентеральным путем передачи (через кровь) мировой проблемой, которую следует решать немедленно.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 44, 22-28 ноября) заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.Богомольца Анатолий ПЕЧИНКА.

Он отметил, что даже в многомиллионном Киеве нет современного гепатоцентра, хотя о его создании говорили давно и много, а особенно накануне очередных выборов. Но эту идею, по словам профессора, похоронили три года назад, когда закрыли инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы, на котором базировалась кафедра инфекционных болезней Национального медуниверситета.

По словам А.ПЕЧИНКИ, «на бумаге это было легко сделать, а куда девать тяжелобольных? Их решили отправить в городской центр для больных ВИЧ/СПИД. Возмущенные врачи протестовали, для таких пациентов нужные особые условия, боксы, иначе есть угроза для окружения, на что чиновники ответили: «А разве им уже не все равно?».

Эту позицию разделяет академик Академии медицинских наук Украины, профессор Национального медицинского университета им. А.Богомольца Жанна ВОЗИАНОВА.

«Сегодня больных отправляют по кругу - от терапевтов к гастроэнтерологам, потом к инфекционистам или к вирусологам, берутся лечить их в терапевтических отделениях, но это недопустимо - нужно придерживаться санэпидрежима!», - подчеркнула она.

Ж.ВОЗИАНОВА напомнила, что еще два года назад на саммите Большой восьмерки в Санкт-Петербурге подчеркивалось: в ближайшее десятилетие вирусные гепатиты В и С могут превысить количество случаев туберкулеза и СПИДа.

Именно поэтому, считает она, украинское государство тоже должно ответственно относиться к этой проблеме. По ее мнению, необходимо принять государственную программу, определиться с тем, кто, где и как будет заниматься диагностикой, лечением и профилактикой хронических гепатитов.

«Без государственной программы здесь ничего не сделаешь, - убеждена Ж.ВОЗИАНОВА. - Лечение таких пациентов достаточно длительное и дорогое. Курс лечения может длиться год и даже больше, но и в дальнейшем нужен постоянный контроль».