Украина и Германия обсудили влияние финансового кризиса на медицину

В Министерстве здравоохранения Украины состоялась двусторонняя встреча немецких и украинских высокопоставленных должностных лиц в области здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, участие в мероприятии приняли заместители министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, Валерий БИДНЫЙ, Владимир ЮРЧЕНКО во главе с руководителем Минздрава Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ. Немецкую сторону представляли: Государственный секретарь Федерального Министерства здравоохранения ФРГ д-р ШРЁДЕР, представители Федерального Министерства здравоохранения ФРГ.

В.КНЯЗЕВИЧ поблагодарил правительство Германии за помощь, которая является действенной во всех направлениях сотрудничества, и отметил: «Большая работа проведена, чтобы состоялось сегодняшнее подписание Плана действий. Я убежден, что настоящий документ станет хорошим стимулом для активизации совместных усилий. Уже в декабре мы ожидаем визит профессора ХАССА, который проинформирует о собственном опыте в вопросах подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу. На 8-12 декабря запланированы встречи по вопросам развития университетских клиник в Украине и др.». Министр также отметил, что 2009 г. будет годом завершения создания реестра доноров костного мозга. Эта работа осуществляется сегодня не только благодаря усилиям правительства, но и ряда неправительственных организаций, которые принимают участие в украинско-немецком сотрудничестве.

Госсекретарь Федерального Министерства здравоохранения ФРГ д-р К.ШРЁДЕР и министр здравоохранения Украины В.КНЯЗЕВИЧ обсудили вопросы влияния финансово-экономического кризиса на медицинскую область.