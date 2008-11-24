На крышах домов и поликлиник демонтируют радиотехнику

Прокуратура города Киева проводит проверку соблюдения требований градостроительного и санитарного законодательства при размещении базовых станций мобильной связи и других технических средств телекоммуникации в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе проверки установлены неединичные случаи размещения радиотехнических объектов на крышах общественных зданий, в частности заведений здравоохранения, несмотря на то, что государственными санитарными нормами и правилами такое размещение разрешается только в отдельных случаях.

Кроме того, во время размещения радиотехнических объектов на крышах общественных зданий, их владельцы не получают необходимое разрешение районных государственных администраций, как это предусмотрено Правилами застройки города Киева.

Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева заявлены иски в Хозяйственный суд города Киева об обязательстве владельцев демонтировать радиотехнические объекты, которые установлены на крышах поликлиники семейного врача «Русановка» Днепровского района, Центральной районной поликлиники и поликлиники №1 Оболонского района столицы.