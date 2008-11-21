Стволовые клетки возвращают слух и зрение

В ходе опытов с помощью стволовых клеток американские и южнокорейские ученые вернули слух и зрение морским свинкам и головастикам, что приближает возможность аналогичного лечения людей. Авторы исследования - ученые из Национального нститута изучения глаз (США) и Национального университета Чоннэма (Южная Корея).

Было установлено, что морские свинки, у которых химическими агентами умервщлено клетки и слух полностью отсутствует, начинают слышать после трансплантации стволовых клеток. А слепые головастики, которые совершенно не реагируют на свет, под влиянием аналогичной процедуры начинают на свет реагировать.

"Применительно к тем экспериментальным моделям, которые выбраны, очень четко документированы и изучены, это действительно напоминает чудо", - прокомментировал открытие в интервью радио Свобода профессор медицины Даниил Голубев.

Эмбриональные стволовые клетки стимулируют замещение погибших клеток функционально эффективными соответствующими зрительными или слуховыми нервными клетками.

В первом случае, когда речь идет о морских свинках, использовали стволовые клетки человеческого происхождения, полученные из человеческого костного мозга, что говорит о том, что в процессе дифференциации из стволовых клеток в функционально активные клетки любого происхождения - человека или животного - имеются общие механизмы.

Во втором случае речь идет о стволовых эмбриональных клетках, полученных из кожи лягушек. Известно, что было использовано в процессе их культивирования семь специальных ростовых факторов, которые активировали в них гены, которые отвечают за зрительное восприятие. И потом, когда взвесь таких клеток ввели в лягушачий эмбрион, то родились живые, здоровые головастики, которые реагируют на свет, в отличие от тех эмбрионов, где химическими веществами эти центры были подавлены.

"Первым административным актом нового президента США Барака Обамы объявлено, что будет восстановлено государственное бюджетное финансирование исследований по стволовым клеткам. Я не могу сказать, что это абсолютно решенная задача, но это задача завтрашнего дня, а главное - это единственная возможность вернуть функциональную активность специфическим, специализированным участкам, которые в силу тех или иных причин поражены намертво", - рассказал Голубев о перспективах изучения стволовых клеток.

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