Как говорить с ребенком о курении

Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок курил? Нет? Тогда давайте вести с ним работу заранее.

Психологи считают, что ребенок не закурит, если...

● ...вы считаетесь с ним, уважаете его взгляды, не подавляете его.

Подросток начинает курить, чтобы продемонстрировать миру, что он уже вырос: ведь общество разрешает курить взрослым, но не позволяет это делать детям. Курение для подростка – жест: «Я теперь взрослый!» Если родители не подавляют взрослеющего ребенка, постепенно позволяют ему все больше и больше вопросов решать самостоятельно: с кем дружить, какую музыку слушать, какой моде следовать, как стричься... у него не будет острой потребности доказывать свою взрослость с помощью сигареты. Нелепую подростковую манеру одеваться можно и перетерпеть ради того, чтобы сын не закурил.

● ...вы используете любую жизненную ситуацию, чтобы показать свое отношение к курению.

Любую историю, увиденную по TВ или услышанную по радио, из которой явно видно, что курение приносит вред, прокомментируйте, расставьте акценты. Это только кажется, что дети не воспринимают то, что при них говорят. На самом деле все услышанное накапливается у них в голове, как разрозненные кусочки мозаики, а потом из этих кусочков складывается единая картина – точка зрения.

● ...вы поможете ему стать хоть в чем-то более успешным и более компетентным, чем сверстники.

Подростку очень важно иметь авторитет у окружающих его ребят. Часто он начинает курить, чтобы казаться в глазах своей компании человеком опытным и искушенным. Но если у него есть какое-то увлечение, где он лучше других – лучше одноклассников играет на гитаре, или катается на скейте, или разбирается в компьютерах, – авторитет среди друзей ему и так обеспечен. И не нужна тогда сигарета.

Чей пример заразителен?

Гораздо больше шансов пристраститься к курению у детей курящих родителей. По расчетам наркологов, вероятность того, что подросток закурит уже в 12 лет, достигает 80%, если в его семье курят трое взрослых, и 40% – если курит хотя бы один человек.

Подумайте, может, вы решитесь бросить курить ради того, чтобы сын не закурил? Это будет сильный ход, подросток его оценит.

Не можете бросить? Кайтесь. Объясните ребенку, как глупо вы поступили, когда впервые закурили, как слабы вы теперь перед этой зависимостью и как много она вам приносит вреда. И ни в коем случае не вставайте в позу: «Я взрослый – поэтому мне можно, ты ребенок – тебе нельзя». Психологи считают, что так вы только подтолкнете подростка к курению.

Какие доводы против курения значимы и убедительны для подростков?

Психологи считают:

● Можно сказать ребенку, что «развитый» Запад курит меньше «неразвитых» стран. Курить в цивилизованном обществе немодно.

И это на самом деле так. В США в 1966 году, когда началась антитабачная национальная кампания, курило 42,6% населения страны. Сейчас курит 16%. В Британии курят 27% мужчин и 26% женщин. В Швеции – 19% мужчин и столько же женщин. У нас же – 63% мужчин. По этому показателю мы в компании самых отсталых африканских стран. Но здоровая мода дойдет и до нас.

В США, во всех европейских странах уже давно не разрешается курить в общественных местах и в офисах, там масса кафе и ресторанов для некурящих, солидные фирмы предпочитают нанимать на работу людей, не обремененных этой вредной привычкой, – они не хотят, чтобы их сотрудник пропускал по болезни много рабочих дней, а что курящие болеют чаще, давно доказано. Карьерный взлет курильщику в Европе и США тоже не грозит – руководитель, заходящийся в застарелом кашле курильщика, – это не тот образ менеджера, который работал бы на прославление фирмы.

Внушайте ребенку: некурящие – своеобразная элита общества, люди более высокой культуры и более развитого интеллекта.

● Попробуйте вместе посчитать, сколько денег уходит на сигареты в год и какие полезные вещи на эти деньги можно было бы купить.

Из западных стран к нам пришло движение, когда подростки классами подписывают обязательства не притрагиваться в течение года к табаку. Называется оно «Классы, свободные от курения». Среди сдержавших слово разыгрывается денежный приз, который класс должен истратить совместно. С психологической точки зрения это очень действенный прием. В компании сверстников легче воздерживаться от курения, да и некому соблазнять, раз одноклассники тоже не курят. Стоит продержаться школьные годы, а там, глядишь, дети поумнеют, курение не будет казаться им столь желанным занятием и они не начнут курить вовсе.

Если у вас нет возможности вовлечь в это движение класс вашего ребенка, попробуйте подписать с ним индивидуальный договор: он не курит год, а вы за это в конце года подарите ему желанную вещь, которая стоит не меньше, чем он потратил бы за год на сигареты.

Отрепетируйте отказ

Любой ребенок однажды сталкивается с тем, что ровесники или ребята постарше предлагают ему закурить. И даже подначивают: «Боишься попробовать? Слабак, маменькин сынок!» Поэтому к такой ситуации подростка лучше подготовить заранее. Проговорите алгоритм отказа, чтобы ребенок не растерялся, когда во дворе ему предложат сигарету.

Психологи советуют отказ построить так: отказ + аргумент + встречное предложение.

Аргументом может быть слабое здоровье: «Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия. Может, лучше покатаемся на велосипедах?»

Или желание сохранить голову светлой: «Я не буду. У меня завтра контрольная. Ты уже все уроки сделал?»

Или уже существующий отрицательный опыт: «Я пробовал, мне не понравилось. А ты можешь подтянуться на турнике 7 раз?»

Встречное предложение переводит разговор на другую тему и исключает насмешки, возможные в случае отказа закурить. Сделав встречное предложение, ваш ребенок достойно выйдет из сложной ситуации.

Интересно

Дети, рано созревшие физически, и раньше, чем их сверстники, пробуют курить. К такому выводу пришли британские ученые.

Девочки и мальчики, половое созревание которых началось в 11-12 лет, к 16 годам в 2 раза обгоняют сверстников по числу курящих. Вероятность того, что они попробуют курить еще до 13 лет, повышена в 6-9 раз. Особенно рискуют девочки, у которых гормональная перестройка началась вскоре после 10 лет.

Раннее половое созревание, по мнению ученых, – столь мощный фактор риска, что даже социальное положение родителей и климат в семье отходят на второй план. Ученые считают, что учителям, родителям и психологам нужно убеждать детей не начинать курить уже с 10-11 лет.

Только факты

175 тысяч «табачных» полицейских патрулируют в странах Евросоюза территории школ и предприятий, офисы и рестораны. Курильщикам – штраф 68 евро.

Еврокомиссия разрешила руководителям фирм не брать на работу курящих кандидатов. Они прокуривают в среднем 20 часов рабочего времени в месяц.

В американском городке Калабасас запрещено курить везде, даже на балконе собственного дома. Штраф – 500 долларов. И жители не ропщут, они сами так решили.

В Чехии некурящие клиенты страховых компаний получают скидки при оформлении страховок.

Одна австрийская компания решила доплачивать тем, кто не курит, по 100 евро в месяц.

Во Франции тоже нельзя курить в общест­венных местах. Кури на улице. Но за брошенный окурок – штраф 138 евро.