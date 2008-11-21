Мер обещает, что больницы Киева профинансируют полностью

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что финансирование медицинских заведений столицы в этом году будет обеспечено в полном объеме в соответствии с утвержденными программами.

«Финансирование городских программ сферы здравоохранения будет выполнено в полном объеме до конца текущего года. Когда вопрос касается здоровья киевлян, политические спекуляции недопустимы», – цитирует слова мэра столицы пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, в начале октября этого года Блок Кличко заявил, что “медицинская сфера столицы находится на грани полного коллапса: не урегулированы вопросы оплаты труда медиков и их социальной защиты, не выделяются средства на оплату питания, медикаментов и счетов за водо- и теплоснабжение в больницах. Все это привело к напряжению в трудовых коллективах”. В блоке обратили внимание, что кризисная ситуация в медицине наблюдается лишь в тех заведениях, которые непосредственно подчинены городу, а в больницах, которые не финансируются из городского бюджета, ситуация намного лучше.

По данным Блока Кличко, расходы на медикаменты за 9 месяцев были профинансированы всего на 35,2%, а питание лишь на 43,7% от годового плана. Недофинансирование медицинской сферы столицы приводит к тому, что заведения здравоохранения на сегодня не имеют возможности закупить продукты питания, перевязочный материал, медикаменты, моющие и дезинфекционные средства. Медицинские заведения также ежедневно получают письма-предупреждения об отключении электроэнергии, газа, воды, телефонов. Согласно распространенной информации, из-за малых доходов медработников, сейчас в Киеве не хватает 2 тыс. 759 врачей и 13 тыс. 900 медицинских сестер. Скорая медицинская помощь недоукомплектована кадрами на 50%, участковая служба на 60%; 40% работников сферы здравоохранения – пенсионеры.