Кризис ударил по рынку доступных лекарств

Сегодня аналитики обнародовали данные о темпах подорожания лекарств и медицинских препаратов в России за последние месяцы. Итоги неутешительные: в октябре-ноябре наметился существенный рост цен на самые доступные и распространенные препараты. Каждую неделю прирост цен в среднем составляет один процент. И это при том, что за первые девять месяцев 2008 года подорожание лекарств не превысило шести процентов, а за весь прошлый год – не достигло и четырех процентов.

Однако многие аналитики такие данные считают слишком оптимистичными. Например, представители ЦМИ «Фармэксперт» считают, что рост цен на лекарства и медицинские препараты в январе-сентябре 2008 года в долларах составил около 18 процентов, а в рублях – более 21 процента. Подорожание отечественных препаратов специалисты объясняют отсутствием доступных кредитов и общей нестабильной ситуацией на рынке, а к росту стоимости импортных лекарств привела стремительно нарастающая девальвация рубля.

Самое печальное, что в наибольшей степени подорожание коснулось самых дешевых и доступных препаратов в ценовой категории до 150 рублей. Сюда, кстати, попадают почти все сезонные препараты, связанные с простудными заболеваниями и гриппом, а также всегда популярные анальгетики и антибиотики. К концу года рост цен на медицинские препараты в среднем может достигнуть 30 процентов.

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