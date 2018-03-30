Тюрьмы и СИЗО - мощные источники туберкулеза

Тюрьмы и СИЗО - мощные источники туберкулеза

11:04, 21 ноября 2008
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Число больных туберкулезом в Донецкой области - одно из самых высоких по стране. Но несмотря на это, регион один из лучших в решении вопросов выявления и профилактики болезни...

В Украине - критическая ситуация с распространением туберкулеза.  Несмотря на интенсивную борьбу с эпидемией, сегодня в Украине каждый час заболевают четыре человека и умирает один больной.

Число больных туберкулезом в Донецкой области - одно из самых высоких по стране. Но несмотря на рост заболеваемости, Донбасс остается одним из лучших в решении вопросов выявления и профилактики болезни. С мая 2007 года здесь действует программа по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области, разработанная и утвержденная областным советом и Благотворительным фондом "Развитие Украины" Рината Ахметова. Программа рассчитана на пять лет.

 - За полтора года существования программы уже можно говорить о положительных изменениях: благодаря приобретенному лабораторному оборудованию процент выявления больных увеличился с 39 до 46% , впервые в Украине отремонтированы и открыты два санатория для лечения больных с устойчивым туберкулезом, завершен ремонт в областных и региональных больницах. В отличии от других регионов, Донецкая область полностью обеспечена противотуберкулезными препаратами, а на одного стационарного больного в сутки полагается еды на 25 гривен, - отчиталась заместитель председателя Донецкого облсовета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИД Елена Петряева.

Сейчас 60% из заболевших в Донецкой области - социально уязвимые группы населения. В рамках программы реализуется проект социальной помощи больным, которые заканчивают лечение на амбулаторном этапе, за счет средств из местных бюджетов и Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины". 85% больных получают поддержку в виде продовольственных наборов, отметила Петряева.

Также в рамках программы Фонд приобрел два переездных флюрографа, сейчас один из них находится в сельской местности, а второй направлен в колонии и тюрьмы для обследования заключенных. Кстати, сельская местность остается для донецких фтизиатров зоной повышенного внимания, несмотря на то, что сельские жители составляют лишь 10 % всего населения Донецкой области. По существующей программе 14 из 18 сельских районов получают социальную помощь.

Недавно в пенитенциарных учреждениях Донецкой области начал работать передвижной кабинет цифровой флюорографии, приобретенный Фондом Рината Ахметова "Развитие Украины". Цель акции, во время которой исследование пройдут более шести тысяч заключенных, состоит в своевременном выявлении у них туберкулеза на ранних стадиях. Как отмечает пресс-служба Фонда, в колониях и тюрьмах этим заболеванием болеют в 25 раз чаще, чем на свободе. Своевременная диагностика туберкулеза облегчает и повышает его лечение впоследствии.

- Тюрьмы и СИЗО - это мощные источники туберкулеза, - говорит Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, директор Фонда "Развитие Украины". - В них необходимо усилить систему диагностики, поскольку, возвращаясь оттуда, люди продолжают распространять болезнь. Да, заключенные на какой-то срок изолированы от общества, но это не значит, что им можно выносить смертельный приговор в виде тяжелого заболевания. В следующем году для Ждановской больнице № 3, где лечатся осужденные с туберкулезом, мы приобретем оборудование для бактериального анализа. Важно, чтобы анализ подтверждал диагноз туберкулеза, и мы отличали его от пневмонии или рака. Врачи ставят один диагноз, а оказывается, что это другая болезнь, и человек вместо одной болезни получает две.

В нашей области гражданским флюоромобилем уже осмотрено более тысячи желающих, среди них 92 человека выявлены с патологиями. Отмечу, что в связи с ухудшением жизни украинцев, мы ожидаем небольшого подъема заболеваний туберкулезом. Часть донетчан уже инфицированы палочкой Коха, и если что-то ударит по их иммунитету, то есть вероятность возникновения туберкулеза.

Несколько дней флюоромобиль пребывал в калининской исправительной колонии № 27 Горловки. Отметим, что это пенитенциарное учреждение имеет статус средней строгости (барачного типа), здесь отбывают наказание наркозависимые преступники. Сейчас в колонии находятся около 1200 заключенных, из которых 243 больны туберкулезом. Но есть уже и те, кто смог перебороть болезнь даже в местах лишения свободы.

Так, Олег Качурка находится в колонии уже 11 лет и не понаслышке знает о всех опасностях туберкулеза.

- Я заболел уже в тюрьме в 1997 году. Когда узнал, что у меня туберкулез, бросил курить, пить и занялся спортом. После этого у меня парализовало левую сторону тела. Я начал ползать и испражняться под себя, - рассказал Качурка. Однако это его не остановило, и он продолжил свои упражнения в комплексе с лекарствами. Через месяц Качурка стал ходить, а позже даже открыл в себе музыкальный талант. Сейчас он занимается творчеством и поддерживает в тюрьме все начинания, направленные против туберкулеза.

- То, что к нам приехал флюоромобиль - уже большой плюс. Мы ощутили реальную помощь и внимание, а не ее видимость. Для заключенных важно видеть то, что к ним есть интерес сверху. Поймите, угроза туберкулеза - это не наша угроза, мы уже больны. Это угроза для тех, кто стоит на верхушке нашего государства, и для их детей, - отметил Качурка.

Есть ли вероятность того, что оказавшись в тюрьме рядом с больными туберкулезом, можно не заразится?

По мнению Качурки, вряд ли: "Если вас посадить в клетку с человеком, у которого разные болезни, через месяц вы станете точно таким же больным. Поэтому нужно не лечение, а профилактика туберкулеза". Качурка был первым, кто прошел обследование на цифровом флюорографе: снимок показал, что болезни у осужденного нет.

Согласно старой системе прохождения флюорографии осужденными, для подобных исследований заказывали флюорограф из тубдиспансера и в автобусе привозили в колонию.

- Пока он не сломался, процедура была именно такой, - сообщил нашему изданию врач психиатр-нарколог калининской исправительной колонии № 27 Анатолий Поляков. - Тогда все снималось на пленку, а цифровой снимок - это все-таки и быстрее, и лучше.

Сейчас за день флюоромобиль обслуживает от 80 до 100 пациентов. Для некоторых из них туберкулез может стать смертельным приговором.

- У нас содержатся наркозависимым люди, некоторые из них больны СПИДом, и туберкулез может разрушить их организмы за считанные дни, - отметил Поляков.

Руководство 27-й горловской колонии особенно заинтересовано в дальнейшем проведении подобной акции, поскольку больных туберкулезом у них хватает.

Как отметил Сердюк, несмотря на то, что заболевание туберкулезом учитывается как один из факторов для помиловании, заключенные желают от болезни избавиться как можно скорее.

По материалам www.salon.donetsk.ua

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