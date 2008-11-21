Угрозы распространения сальмонеллеза в Луцке нет.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики городского совета Луцка, в этом заверили участники заседания городской противоэпидемиологической комиссии, которое состоялось 20 ноября под председательством заместителя городского председателя Анатолия ПАРХОМЮКА.

Участники заседания констатировали, что вспышку этого заболевания, которая произошла на прошлой неделе в детсаде №16, удалось локализовать, угрозы распространения болезни нет.

С понедельника, 24 ноября, детсад откроется для посещения детьми.

Со слов главного государственного санитарного врача города Луцка и Луцкого района Валентины ПОПОВИЧ, к вспышке заболевания сальмонеллезом привело нарушение технологии приготовления еды поваром детсада, которая не прожарила куриные котлеты при высокой температуре, как надо, а только довела их до состояния готовности в электропечи. К тому же выяснилось, что срок пригодности куриного мяса, которое при этом использовалось, истек за сутки до приготовления блюда.

Очаг заболевания удалось быстро локализовать. С подозрением на заболевание были госпитализированы 26 больных – 18 детей и 8 взрослых. В 21-ом случае диагноз подтвердился. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, некоторых из них на выходные отпустят домой.

Пока детсад №16 не открывают, но не из-за ситуации с заболеванием, а из-за необходимости доукомплектации персоналом, поскольку виновные в произошедшем будут уволены.

Начальник городского управления образования Сергей КАЛУШ заверил, что с 24 ноября все эти вопросы будут решены, и детсад возобновит свою работу.

В то же время в городском управлении образования запланирована рабочая встреча с заведующими детсадов и поставщиками пищевой продукции, чтобы избежать попадания в детсады некачественных пищевых продуктов. Персональную ответственность за это будут нести руководители дошкольных заведений.

Как сообщал УНИАН, в детсаде №16 города Луцк была зафиксирована групповая вспышка кишечной инфекции. В областную инфекционную больницу за период с 7 по 11 ноября были госпитализированы восемь детей с диагнозом «сальмонеллез».