Что нужно знать о гомеопатии?

Гомеопатия – это способ лечения, который можно охарактеризовать как «клин клином». Гомеопатия предусматривает способ лечения «подобное подобным». При назначении этого лечения учитываются все индивидуальные особенности больного, включая даже особенности характера и внешности.

Гомеопатические препараты назначаются после тщательного исследования всех особенностей образа жизни пациента, особенностей его внешности, возможных причин заболевания и т.д. На основе собранных сведений врач определяет пациента в одну из четырех групп здоровья. При этом, чем ниже уровень здоровье (тяжелее стадия заболевания), тем меньше дозы препаратов, назначаемых для лечения.

После первого же применения препарата, врач проверяет, как изменилось течение заболевания. Это необходимо для того, чтобы уточнить те дозы, которые будут рекомендованы для приема больному, а также сами препараты, необходимые в конкретном случае.

При гомеопатическом лечении могут быть различные варианты сочетания гомеопатических препаратов и традиционных лекарственных средств.

Так, например, некоторые традиционные препараты полностью сочетаются с гомеопатическими и поэтому могут применяться для лечения параллельно.

В такой схеме нужно отметить, что гомеопатический препарат лечит причину заболевания, а традиционный облегчает симптомы, что делает процесс лечения более «комфортным» для больного человека.

Другие традиционные препараты могут ослаблять действие гомеопатических, поэтому, если имеется такая возможность, от них рекомендуется отказаться полностью.

Если же заболевания тяжелые, то приходится совмещать обе группы препаратов.

Прием гомеопатических средств и их дозировка будет иметь свои особенности, которые определяться индивидуально для каждого пациента.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что врач-гомеопат должен знать обо всех препаратах, которые вы принимаете, начиная с банальных витаминов.

Какие же имеются показания к применению гомеопатического лечения?

Ну, в первую очередь, это, конечно же, такие состояния человеческого организма, когда для излечения достаточно только гомеопатического лечения.

К таким состояниям можно отнести некоторые виды страхов, последствия стрессов и травм, состояние тревожности, а также тяжелый климакс и предменструальный синдром у женщин, токсикоз у беременных, грипп, спаечная болезнь, аллергия, помощь новорожденным детям, ветряная оспа и другие детские заболевания.

Не стоит также забывать и про нечувствительность некоторых людей к применяемым лекарственным препаратам или появлению нежелательных реакций на традиционные средства.

Иногда рекомендовано применение гомеопатических средств лечения, а для того, чтобы добиться лучшего эффекта, желательно воспользоваться и традиционными способами лечения. К таким заболеваниям можно отнести бесплодие, судороги, мигрени, бронхиальная астма, депрессии и т.д.

Третья группа показаний – это когда гомеопатические средства применяются исключительно в качестве облегчающих средств. Это такие заболевания, при которых гомеопатическое лечение способно улучшить качество жизни пациента, может даже вернуть ему активность, но значительно повлиять на исход болезни не может.

К этой группе можно отнести следующие заболевания: острые хирургические патологии, онкологические заболевания, тяжелые легочные, сердечно-сосудистые и почечные заболевания и т.д.

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