В Луганском университете обменивали сигареты на яблоки

В Луганском национальном университете сегодня по инициативе Ассамблеи студенческого самоуправления ЛНУ и поддержке волонтерского общественного движения "SMART" и студенческой газеты "Новый взгляд" состоялась акция ко Дню отказа от курения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре университета, все желающие на большой перемене могли обменять сигарету на яблоко. Молодежная инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.

"Неважно, кто отказывается от сигареты - студент ЛНУ, студент другого вуза, преподаватель университета или случайный прохожий, - сообщили организаторы акции. - Мы вручали награду - яблоко - каждому за выбор в интересах здоровья".

По данным пресс-центра университета, в ходе акции были розданы около 10 кг яблок.