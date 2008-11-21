Украинцы сократят расходы на питание после Нового года
Пока кризис не ощутим
Украинцы еще не оптимизировали свои расходы на период кризиса, поэтому сокращения расходов на продукты питания следует ожидать уже после нового года. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом УНИАН Начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария Колесник.
По ее словам, украинская пищевая промышленность еще не в полной мере ощутила на себе влияние финансово-экономического кризиса - спрос на продукты питания пока снизился незначительно.
По мнению М.КОЛЕСНИК, украинцы еще не полностью понимают, насколько может затянуться кризис и не оптимизировали свои затраты в сторону снижения. По мнению эксперта, ситуация изменится после Нового года. Население едва ли увидит перспективы роста доходов на фоне падения экономики, и, как следствие, начнет снижать свои расходы, в том числе на продовольственные товары.
По мнению эксперта, значительного снижения спроса и производства продуктов питания нужно ожидать уже в январе-феврале следующего года.
Подробнее о том, как финансовый кризис повлияет на стоимость продовольствия для украинцев, читайте на сайте "УНИАН- Экономика" (http://economics.unian.net/rus/detail/361).