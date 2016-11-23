В Латвии за два года прошли лечение 35 украинских военных

В Латвии за два года прошли курсы лечения 35 украинских военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис сообщил во время видеовключение в Украинском кризисном центре.

"В течение последних двух лет более 35 украинских военнослужащих прошли лечение в Латвии. Это прежде всего травмы, связанные с микрохирургическими операциями, которые здесь очень хорошо в Латвии поставлены", - сказал Перебийнис.

Он сообщил, что буквально вчера еще одному украинскому военнослужащему успешно сделали операцию.

Лечение украинских военных происходило как за средства из госбюджета Латвии, так и за средства волонтеров.

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Посол добавил, что Латвия продолжает реализовать государственную программу поддержки и реабилитации украинских военнослужащих.

«Около 200 детей за последние годы прошли реабилитацию, то есть дети из зоны АТО, дети погибших», - сказал посол.

Он также сообщил, что буквально вчера из Латвии в Украину вернулась группа детей раненых или погибших родителей. Дети в течение двух недель отдыхали в Юрмале.