Антикризисные мероприятия в сфере обеспечения лекарствами

При Комитете Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения создана рабочая по наработке необходимых антикризисных мероприятий с целью обеспечения населения страны лекарственными средствами и защиты отечественных производителей и дистрибьюторов лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, такое решение было принято вчера, 19 сентября, в ходе очередного заседания Комитета под председательством Татьяны БАХТЕЕВОЙ. Руководителем рабочей группы назначен председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения государственной политики охраны общественного здоровья, развития фармации и осуществления фармацевтической деятельности Комитета Юрий ГАЙДАЕВ, который заявил, что будет настаивать на парламентских слушаниях этого вопроса.

На заседании Комитета был рассмотрен вопрос о критической ситуации, сложившейся в отечественной фармацевтической отрасли. Как заметила Т.БАХТЕЕВА, после того, как в сентябре этого года правительство приняло решение о ликвидации органов, осуществлявших контроль над производством, торговлей и качеством лекарственных средств, в этой отрасли наблюдается значительное ухудшение, которое усиливается с каждым днем (постановления Кабмина № 827, 837 от 10 сентября 2008 г.).

Как отметила Т.БАХТЕЕВА, в результате этих действий фармацевтическая отрасль поставлена на грань выживания. «На сегодняшний день каждое лекарственное средство ввозится в страну незаконно, ведь ликвидированные структуры уже не работают. Разрушать - не строить, как известно, и вместо разрушенных структур до сих пор ничто не построено», - отметила депутат.