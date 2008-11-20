Все воспитанники ДЮСШ пройдут медицинское обследование

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО обязал провести до конца 2008 года комплексное медицинское обследование всех воспитанников детско-юношеских спортивных школ и усилить контроль за состоянием здоровья воспитанников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, соответствующий приказ Ю.ПАВЛЕНКО, обнародовал сегодня во время презентации нового Положения о детско-юношеской спортивной школе.

Этим положением для осуществления непосредственного медицинского контроля за проведением учебно-тренировочного процесса предусматривается необходимость должности врача или медицинского работника спортивной школы.

В требованиях положения для получения школой категории наличие медицинского кабинета является одним из обязательных пунктов. Это необходимо для осуществления постоянного контроля за состоянием здоровья воспитанников и предотвращения несчастных случаев во время тренировок и соревнований.

Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом в Украине, в том числе воспитанников детско-юношеских спортивных школ, осуществляют: 30 врачебно-физкультурных диспансеров, которые есть во всех областях кроме Волынской, Черниговской, Черкасской и Хмельницкой; 40 медицинских учреждений системы Министерства здравоохранения: два областных Центра здоровья, 5 районных Центров здоровья Киева, 4 отделения спортивной медицины при областных больницах.