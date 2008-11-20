В ЕС не могут определиться допускать ли на рынок ГМ сою

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Европейского Союза не смог определиться относительно допуска на рынок генетически модифицированной сои MON-89788-1.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе заседания 19 ноября не нашлось квалифицированного большинства министров ни для того, чтобы разрешить допуск продукта на рынок ЕС, ни для того, чтобы запретить. Таким образом, вопрос будет передан в Еврокомиссию для принятия окончательного решения.

Еврокомиссия предложила разрешить доступ на рынок пищевых продуктов и кормов для животных с содержанием сои MON-89788-1 22 октября этого года.

Соответствующее решение было одобрено Еврокомиссией по запросу компании Monsanto Europe S.A. от 31 октября 2006 года с учетом положительной оценки со стороны Европейского офиса продовольственной безопасности.