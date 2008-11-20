В Севастополе откроют хоспис

В Севастополе в начале следующего года впервые будет открыт хоспис.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе посещения строящегося объекта председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ сообщил, что для капитального ремонта помещения, предназначенного для хосписа, в прошлом году из городского бюджета было выделено 470 тыс. грн., а в текущем - 1,5 млн.грн.

Комментируя ситуацию с финансированием сферы охраны здоровья города, В.САРАТОВ заверил: «В следующем году, даже в условиях кризисной ситуации, при первой возможности горсоветом будут выделены средства на самые значимые направления, среди которых, в первую очередь, станет ремонт больниц».

По мнению В.САРАТОВА, «чтобы не допустить нецелевого использования бюджетных средств, распределителем этих средств может стать не Управление капитального строительства горадминистрации, а непосредственно Управление здравоохранения».

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского горсовета, в текущем году в сфере здравоохранения города осваивается более 10 млн. грн., что, в частности, дало возможность отремонтировать травматологическое отделение 1-й городской больницы, вести ремонт еще в двух отделениях - урологии и нефрологии, а в детском комплексе также закончить ремонт отделения травматологии.