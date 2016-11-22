Минздрав категорически против восстановления в должности "экс-заместителя министра здравоохранения "ЛНР" Малыша
В ведомстве подчеркнули, что "сепаратисты должны сидеть в тюрьме".
В Министерстве здравоохранения пообещали привлечь правоохранительные органы, чтобы снять с должности Павла Малыша, "бывшего заместителя министра охраны здоровья" в так называемой "ЛНР", который сейчас возвращается на работу в Луганскую военно-гражданскую администрацию.
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В частности, об этом заявила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает телеканал "112 Украина".
"Мы не согласны с возвратом этой одиозной личности на пост и будем делать все, что можем, чтобы его поскорее снять. Он не будет долго на своей должности, я могу вас заверить. Это явный сепаратист, который должен сидеть в тюрьме", - отметила она.
Напомним, накануне суд восстановил в должности начальника Департамента охраны здоровья Луганской военно-гражданской администрации Павла Малыша, который ранее работал в так называемой "Луганской народной республике". В ответ на такое решение суда Луганская военно-гражданская администрация сразу же подала апелляцию.