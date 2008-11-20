Польские подростки все больше употребляют алкоголь

В Польше растет количество случаев потребления подростками алкоголя, а также агрессивного поведения к учителям в школе и к другим ученикам.

Как пишет польский Dziennik, по данным исследования, проведенного в первых классах варшавских гимназий (старшая школа для детей от 13 до 16 годов - УНИАН), 40% учеников, среди которых также девушки, « похвастались », что употребляли за последний год алкоголь, а 20% признали, что обзывали учителей вульгарными словами.

16% учеников подтвердили, что принимали участие в драках, а 10% - что прогуливают уроки. 5% школьников сознались, что употребляли наркотики.

По данным полиции, в прошлом году задержано 24 тыс. пьяных школьников.

« Нет сомнения, что это лишь верхушка ледника, потому что никто не может посчитать, сколько молодых людей злоупотребляет алкоголем... Щонайгрише, все чаще напиваются также девочки », - пишет газета.

Санитар с 17-летним стажем из « вытрезвителя » в Бялостоку на севере Польши отмечает, что раньше редкостью было попадание пьяной девушки к такому заведению, а теперь таких случаев все больше.

« На прошлой неделе полиция привезла группу пьяных подростков 15-16 лет (ребят и девушек), которые устраивали разборки на улице. Все выглядели на детей из добрых семей », - отмечает он.

Полиция соглашается, что проблема употребления алкоголя подростками уже давно не является маргинальной, отмечая, что родителей и директоров школ теперь больше беспокоит факт, их ли деть или подопечные не употребляют наркотиков.

« Теперь родители или директора школ вместо того, чтобы переживать, их ли подопечные употребляют алкоголь, радуются с того, что они по крайней мере не употребляют наркотиков », - сказал работник отдела полиции в одном из районов Варшавы Богдан КУШИНЬСКИЙ.

В целом в Польше через « вытрезвители » прошло уже 2,5 тыс. подростков. При этом каждым 9-м пациентом была девушка, а среди задержанных были даже 10-летние дети.

« Из года в год к нам попадают все младшие дети. Некоторые даже имеют 2 проміля алкоголю в крови », - сказала ординатор детской клиники в польской столице Малгожата ЩЕПАНЬСЬКА.

По мнению психологов, деть начинают употреблять алкоголь через проблемы в школе и в семье, через одиночество и для получения социальной адаптации среди других учеников.

« З миру взрослых они переняли образец, что алкоголь является источником счастья », - отметил психолог детского отдела в одной из клиник Гданьска. Она замечает, что проблемы детей нередко предопределены нехваткой родительского внимания.

По данным государственного агентства из решения алкогольных проблем, алкоголь употребляют 90% учеников последних классов гимназий (16-летние ПОДРОСТКИ), а среди младших от них на год 71% по меньшей мере раз « напилась ». « Это около 300 тысяч детей », - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, В Польше может быть от 45 к свыше 110 тысяч детей, которые остались без родительской опеки через « заработок » за рубежом.

На конец 2007 года за рубежом работало 2,27 млн. поляков из 25 млн. активного профессионально населения (в возрасте от 18 до 64 годов) 38-миллионной Польши.

Количество польских « работников » за рубежом выросли резко после вступления Польши в Европейский Союз в мае 2004 года.