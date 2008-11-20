Украина занимает седьмое место в мире по уровню распространения курения.

Об этом пишет газета “День” (№ 211 от 20 ноября от 2008 года) в публикации, посвященной Международному дню отказа от курения, который отмечается сегодня.

По информации издания, в Украине курят две трети мужчин (старше 15 лет) - 67% и каждая 5-я женщина – 20%. А наиболее активный период начала регулярного курения у юношей приходится на 15 лет, а у девушек – на 17 лет.

При этом, как отмечает “День”, за годы независимости курящих женщин стало вдвое больше. Это объясняется появлением женских сигарет и изысканной рекламой, привнесенной международными табачными компаниями, которые заняли 99% рынка.

«По итогам 2007 года мы впервые зафиксировали незначительное уменьшение количества курильщиков по данным государственной статистики, - сказал сотрудник международного бюро Всемирной организации здравоохранения Константин КРАСОВСКИЙ. – Это дает надежду, что существующая в мире ситуация, когда курение не является модным, наконец, пришла в Украину, и это начало продолжительного уменьшения распространенности этой зависимости и у нас”.

Так много, как в Украине, например, в США и Канаде курили в 60-е годы, когда человечеству еще только стали известны научные данные о вреде курения. Сегодня там распространенность курения вдвое меньше, чем в Украине.

Первое место в мире по уровню распространения курения занимает Греция. В первую десятку табачного антирейтинга также входят Словения, Россия и Испания.

Don’t Smoke Day, или День не курения, был впервые публично провозглашен на страницах газеты американской газеты “Монтичелло Таймс” в 1974 году. В 1976 году калифорнийское отделение Американского общества рака впервые выделило финансирование на рекламу в этот день. С тех пор он получил название Дня отказа от курения, и со временем стал международным.