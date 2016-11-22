В Хмельницкой области отравились 56 участников фестиваля в Каменце-Подольском

В Хмельницкой области выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые принимали участие во Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Перлина Кам’янця» и проживали в местном гостиничном комплексе «Ксенія».

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Каменец-Подольского городского совета Юрий Пливанюк, по состоянию на 21 ноября были госпитализированы 12 человек, в том числе 9 детей. На сегодняшнее утро все больные выписаны из больницы.

Читайте такжеВ больницы Киева госпитализированы с симптомами отравления трое из 18 детей, вернувшихся из Каменец-Подольского“Предварительная причина – острая кишечная инфекция. Сейчас есть решение противоэпидемической комиссии временно приостановить работу гостиницы «Ксенія» до момента выяснения источника инфекции”, - сказал чиновник.

Пливанюк подчеркнул, что большинство людей отказывались от госпитализации.

“Показательный пример. 13-летний парень горит с температурой 39 градусов. Зато его мать пишет отказ в госпитализации”, - добавил он.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В общем, во Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Перлина Кам’янця», который проходил 19-21 ноября, принимали участие 1 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, утром 22 ноября в киевские больницы с симптомами отравления были госпитализированы трое из 18 детей, которые возвращались с фестиваля в Каменец-Подольском и в поезде пожаловались на плохое самочувствие.

Семеро детей были с родителями и от госпитализации отказались. Двоих сняли с поезда в Шостке. Трое детей – не киевских, госпитализированы в столичные медучреждения: двое – в детскую, одного – в инфекционную. Еще 6 детей госпитализированы в киевскую областную больницу. Сейчас дети чувствуют себя уже хорошо. У них сейчас состояние удовлетворительное.

Председатель Вышгородской райгосадминистрации Киевской области Александр Горган сегодня утром сообщил на своей странице в Facebook о массовом отравлении детей. По его информации, работники службы экстренной медицинской помощи Киевской области встретили на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" 18 больных детей. В составе танцевального коллектива "Галатея" из м.Бровары они принимали участие в конкурсе в г.Каменец-Подольский.