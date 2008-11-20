Предельный возраст женщины для рождения ребенка

Удалось определить максимальный возраст, когда женщина еще может родить ребенка, сообщили исследователи из университета Мичигана (США).

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 629 женщин. Эксперимент длился в течение 14 лет. Специалисты изучали гормональные колебания и тщательно отслеживали изменения у женщин концентрации антимюллеровского гормона (АМГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и ингибина В.

На протяжении всего репродуктивного периода, который длится не один десяток лет, уровень гормонов меняется. Как выяснилось, примерно за пять лет до наступления менопаузы уровень ФСГ начинает резко снижаться. Если вы уже в возрасте, но еще планируете завести ребенка, это сигнал - затягивать с появлением наследника не стоит.

По мнению специалистов, достижения современной медицины позволяют на сегодняшний день стать мамой и после 50 лет. Однако медики по-прежнему считают поздние роды (после 30 лет) "трудным случаем". Врачи мотивируют это тем, что к этому возрасту многие женщины уже имеют хотя бы одно хроническое заболевание, хотя бы раз переболели венерическими болезнями. А после 35 лет в их организме начинает снижаться уровень кальция, и будущий малыш недополучит этот важный "строительный элемент".

rambler.ru