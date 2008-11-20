Как справиться с циститом?

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, к которому могут привести бактерии, живущие, при нормальных условиях, в прямой кишке. Пока эти бактерии находятся в прямой кишке, они не представляют никакой угрозы, но при попадании их в мочевой пузырь, они вызывают инфекцию.

Как ни странно, но этот процесс "облегчается", благодаря анатомии нашего тела.

Дело в том, что уретра (мочевыводящий канал) находится очень близко с влагалищем и задним проходом, а длина самой уретры составляет всего четыре-пять сантиметров, что значительно облегчает "задачу" инфекции. Болезнетворные микроорганизмы без особого труда могут попасть в мочевой пузырь и вызвать заболевание.

Но не только анатомическое строение нашего тела способствует инфекциям мочевого пузыря. Не стоит забывать также и о других факторах, например, беременности или гинекологических воспалениях. Нередко причиной развития цистита становится пренебрежение правилами интимной гигиены. Иногда мы в прямом смысле становимся жертвами моды, ведь цистит может развиться и от переохлаждения, а короткие легкие блузы, короткие куртки, которые не прикрывают ягодиц и, конечно же, стринги – это то, от чего в зимний период лучше отказаться.

Не так редко случается так, что причинами инфекций мочевого пузыря становится недостаточно употребление человеком жидкости.

Как проявляет себя заболевание?

Первыми симптомами цистита становятся неприятные покалывания внизу живота и постоянное давление на мочевой пузырь. Больная начинает часто ходить в туалет, но при этом до конца опорожнить мочевой пузырь никак не получается.

Следует отметить, что при появлении подобных симптомов просто необходимо немедленно обратиться к врачу.

Особенно опасными являются следующие симптомы: повышение температуры тела, изменение цвета мочи (она становится мутной, насыщенно-желтой, иногда с примесью крови), появление резкого неприятного запаха мочи.

Перечисленные выше симптомы могут означать наличие пиелонефрита (воспаления почек и почечных лоханок).

Это заболевание требует лечение антибиотиками, иногда больному требуется госпитализация.

Как уже было сказано ранее, при первых же симптомах цистита необходимо обратиться к врачу. Дело в том, что вам потребуется сделать обследование на наличие инфекции (чаще всего цистит вызывает уреаплазма), а также нужно сдать посев мочи на микрофлору.

Следует также отметить, что посев мочи нужно делать до начала приема лекарств, так как только в этом случае врач сможет получить полную картину заболевания.

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