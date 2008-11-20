Три основные причины смертей в мире

Тремя основными причинами смертности во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания, инфекции и рак. При этом больше всего людей в мире (29%) умирают от заболеваний сердца и сосудов. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения.

По сравнению с исследованием 2002 года от болезней сердца умирают по-прежнему часто, однако смертность от инфекций существенно сократилась. При этом вероятность смерти мужчин в возрасте 15-60 лет значительно выше, чем у женщин этой же возрастной категории. Особенно эта разница ощутима в странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Ближнего Востока.

Согласно докладу ВОЗ, в странах с низким уровнем дохода основными причинами смерти являются пневмония, болезни сердца, диарея, ВИЧ/СПИД и инсульт. При этом на страны Африки приходится 9 из 10 случаев смерти детей от СПИДа во всем мире, а также 9 из 10 случаев смертности детей от малярии.

В странах с высоким уровнем дохода список основных причин смертности возглавляют болезни сердца, за которыми следуют инсульт, рак легких, пневмония, бронхит или астма.

Такая же тенденция наблюдается в странах Восточной Европы, где высокий уровень смертности связан преимущественно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По наблюдению Всемирной организации здравоохранения, на протяжении последних 10-15 лет в Восточной Европе наблюдается серьезный откат назад в сфере здравоохранения в целом. По сравнению с Западом, в Восточной Европе смертность людей в результате случайного отравления в 16 раз выше. Многие из случаев отравления связаны с употреблением алкоголя.