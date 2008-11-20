Эффективность эхинацеи при простуде сильно преувеличена

Эхинацея до настоящего времени являлась наиболее часто применяемым фитопрепаратом для лечения и профилактики простудных заболеваний. Предположение строилось на том, что эхинацея обладает способностью стимулировать функцию клеток иммунной системы – макрофагов и нейтрофилов.

К сожалению, слухи об эффективности эхинацеи при профилактике и лечении простудных заболеваний у детей оказались сильно преувеличены. Эхинацея оказалась не эффективной при лечении острых респираторных вирусных инфекций дыхательных путей (ОРВИ) у пациентов в возрасте 2 –11 лет. Более того, у детей с ОРВИ, которые принимали эхинацею, чаще наблюдалась аллергическая сыпь. Результаты этого исследования заслуживают доверия, так как были рандомизированы и проводились с применением плацебо.

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