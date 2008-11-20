Больше женщин - выше рост рождаемость

В Черниговской области за период с января по сентябрь 2008 года родилось почти 7400 младенцев, что на 3,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Ежедневно в регионе, в среднем, рождалось по 27 младенцев. На каждую тысячу жителей области приходится 8,7 новорожденных. В прошлом году этот показатель был ниже и составлял 8,3 младенцев на тысячу жителей.

В пределах области показатель рождаемости колеблется, больше всего детей родились в Куликовском районе и в г. Нежин. Хотя увеличение уровня рождаемости фиксируется во всех городах областного значения и в одиннадцати районах области.

Рост рождаемости в последние годы специалисты объясняют ростом числа женщин детородного возраста. Удельный вес женщин в возрасте 15–49 лет в общей их численности населения в 2001 г. составлял 42,9%, а на начало 2008 р. – 43,9%.

Средний возраст матери на время рождения ребенка в Черниговской области – почти 26 лет. Трем самым молодым матерям исполнилось по 14 лет.