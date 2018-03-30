Давление ниже плинтуса: все о гипотониках

К гипотонику обычно не относятся всерьез: мол, гипотония – не гипертония, до инфаркта не доведет. Выпей кофейку, и жизнь наладится. На самом деле все сложнее. Гипотония не так проста, как нам кажется. Пониженное давление доставляет немало хлопот в жизни, портит характер и даже становится причиной сексуальных расстройств у мужчин. К тому же некоторые гипотоники рискуют с возрастом превратиться в гипертоников. Причем даже небольшое повышение давления они переносят очень тяжело.

Портрет гипотоника

Гипотония – это если тонометр регулярно показывает ниже 100/60 мм. рт. столба для мужчин и 95/60 для женщин. Ваш случай? Тогда понятно, почему вы вечно чувствуете себя невыспавшимся, у вас снижена работоспособность, бывают головокружения и обмороки, вы быстро утомляетесь и часто мучаетесь головной болью.

Гипотония повинна и в повышенной возбудимости и чувствительности к холоду, яркому свету и громким звукам, тревожности и склонности к укачиванию в транспорте. Кроме того, у женщин-гипотоников нередко наблюдается нарушение менструального цикла. Первым делом разберитесь в причинах пониженного давления. Посетите эндокринолога. Быть может, основной источник ваших бед - гормональный дисбаланс, устранив который, вы вновь почувствуете себя человеком.

Понижению давления способствуют и некоторые заболевания щитовидной железы и надпочечников, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также язва дненадцатиперстной кишки, гепатит, анемия. Естественно, тогда лечить нужно в первую очередь их.

А вот у спортсменов пониженное артериальное давление и редкий пульс болезнью не является. Наоборот - это защитная реакция организма, так называемая гипотония высокой тренированности.

Арсенал спасения

Бороться с пониженным давлением непросто, но у вас есть все шансы облегчить себе жизнь без лекарств.

Просто добавь воды. Британские ученые из Общества неврологии, нейрохирургии и психиатрии выяснили, что если выпивать 2 стакана воды сверх средней суточной нормы жидкости, это помогает держать давление на приемлемом уровне.

Пейте кофе правильно. Как правило, все гипотоники – кофеманы поневоле. Утренняя чашка кофе - это святое, а вот следующие 10 чашек в течение дня – уже лишнее. Пить утренний кофе желательно не натощак, а с сыром: соленые и жирные продукты повышают давление, а сыр идеален по соотношению в нем жира и соли. Попробуйте природные стимуляторы - настойки элеутерококка, женьшеня, лимонника, пантокрин.

Спите больше. 9-11-часовой сон - не лень, а жизненная необходимость для гипотоника. Родственники должны об этом знать, не тормошить и не обзываться сонями.Учитесь правильно вставать. Если гипотоник резко вскочит с кровати, он может потерять сознание. Поэтому, проснувшись, надо немного полежать, не вставая, сделать легкую гимнастику (посгибать кисти рук, стопы ног, колени, локти). Потом сесть в кровати, посидеть, не свешивая ног, затем спустить ноги с кровати и, наконец, медленно встать и постоять некоторое время.

Приучите себя к активному отдыху. Пешие прогулки, плавание, спортивные игры - полезно все, что не требует очень большой физической нагрузки. Получасовая ежедневная ходьба помогает поддерживать давление в норме.Помогает и контрастный душ. Но переходы от тепла к холоду не должны быть резкими. Можно тренировать сосуды и в бане, только осторожно и постепенно.

"Здоровье"